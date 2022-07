Siegener Polizei macht zwei Internet-Betrüger dingfest

Ebay: Auf der Internetplattform sollen zwei 21-Jährige mehrfach Kunden betrogen haben. Symbolfoto: Maurizio Gambarini/dpa

SIEGEN - Mit der Hilfe eines Zeugen ist es der Siegener Polizei am Montag gelungen, zwei mutmaßliche Internet-Betrüger dingfest zu machen. Sie stehen im dringenden Verdacht, auf Ebay unter anderem gefälschte Elektronikartikel verkauft zu haben.

Der 41-jährige Zeuge war zuvor auf einen Betrug per Ebay hereingefallen. Er hatte von einem Verkäufer vermeintlich ein Paar AirPods-Ohrhörer günstig erworben. Nach dem Kauf stellte er fest, dass es sich dabei um eine Produktfälschung handelte. Anschließend sah er, dass der Verkäufer weitere ähnliche Angebote auf der Verkaufsplattform eingestellt hatte.

Darüber setzte der 41-Jährige die Polizei in Kenntnis. In einem polizeilich begleiteten Scheinkauf wurde ein Treffen mit dem Anbieter in der Siegener Innenstadt vereinbart. Dort nahmen Zivilbeamte die beiden 21-jährigen Anbieter vorläufig fest.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen fanden mehrere Durchsuchungen statt. Dabei fanden Polizisten außer weiteren Plagiaten umfangreiches Beweismaterial wie zum Beispiel diverse Mobiltelefone, Debitkarten sowie verschiedene Ebay-Accounts und stellten die Gegenstände sicher.

Beide kommen für viele weitere Delikte infrage

Nach Abschluss der Vernehmungen und weiterer polizeilicher Maßnahmen wurden die beiden 21-Jährigen entlassen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die jungen Männer. Aufgrund der aufgefundenen Beweismittel besteht die Vermutung, dass sie für zahlreiche weitere Betrugsdelikte infrage kommen.