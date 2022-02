Siegener Polizei stellt Waffen sicher

Bei einer Wohnungsdurchsuchung findet die Siegener Polizei zahlreiche Waffen. Foto: Polizei Siegen

SIEGEN - Zahlreiche Waffen hat die Polizei in Siegen am Mittwoch, 9. Februar, im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung bei einem 33-Jährigen sichergestellt. Die Beamten fanden Kurz- und Langwaffen (Schreckschusswaffen), Munition und verbotene Gegenstände wie Schlagringe und Messer. Wie die Polizei in Siegen mitteilte, ergaben die Ermittlungen, dass gegen den Mann bereits seit Längerem ein Waffenbesitzverbot besteht.

Zu der Durchsuchung der Wohnung des 33-Jährigen war es gekommen, weil er sich im Bertramspark in Siegen als Polizeibeamter ausgegeben hatte. Mit vorgehaltener Schusswaffe hatte er die Herausgabe von Drogen verlangt.

Er gab nach Polizeiangaben an, die Waffe gehöre ihm nicht. Er habe sie für seine Freundin kaufen wollen. Um die widersprüchlichen Angaben überprüfen zu können, hatte ein Kripobeamter bei der Staatsanwaltschaft die Durchsuchung der Wohnung beantragt.

Nun ermittelt die Polizei nicht nur wegen des illegalen Besitzes der Waffen, sondern auch wegen des Verdachts der schweren räuberischen Erpressung.