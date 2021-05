Siegener Urologie hat neuen Chef

Begrüßung in Siegen (v.l.): Der Ärztliche Direktor Professor Dr. Martin Grond, Landrat Andreas Müller und Geschäftsführer Ingo Fölsing heißen Dr. Mustapha Addali als neuen Chefarzt im Kreisklinikum willkommen. Foto: Kreisklinikum Siegen

SIEGEN - Dr. Mustapha Addali ist als neuer Chefarzt der Urologie am Kreisklinikum Siegen Nachfolger von Dr. Johannes Spelz, der Anfang des Jahres in den Ruhestand gegangen ist. Der 43-jährige Mediziner verfügt über zehn Jahre Erfahrung in der roboterassistierten Chirurgie und hat bereits mehr als 1300 Operationen mithilfe des roboterassistierten OP-Systems "da Vinci" durchgeführt.

Neues Prostatazentrum

in Siegen aufbauen

Addalis Schwerpunkte liegen in der organerhaltenden und schonenden Tumorchirurgie sowie in rekonstruktiven Eingriffen wie moderner Harnröhrenchirurgie mit körpereigenem Mundschleimhauttransplantat. Er ist Facharzt für Urologie und Kinderurologie, bringt viel Erfahrung in der Inkontinenztherapie und der Urogynäkologie mit. "Wir werden hier in Siegen ein Prostatazentrum sowie ein internationales Zentrum für minimalinvasive robotische Chirurgie aufbauen und sowohl Patienten aus der Region als auch aus ganz Deutschland und dem Ausland nach den modernsten medizinischen Standards und technischen Möglichkeiten im Bereich der Urologie behandeln", kündigt Addali an.

Er will besonderes Augenmerk auf die minimalinvasive, robotische Chirurgie legen. Hierzu steht das "da Vinci Xi-Operationssystem" bereit. Auch wird ein halbrobotisches System für 3D-Prostata-Fusionsbiopsien eingesetzt.

Addalis Arbeit werde das Kreisklinikum Siegen sowohl regional als auch überregional in eine Spitzenposition im Bereich der Urologie bringen, sagt Klinik-Geschäftsführer Ingo Fölsing.