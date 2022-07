Siegener Wissenschaftler bei Kinder- und Jugendbericht dabei

Mit Urkunde: Bundesjugendministerin Lisa Paus beruft Benedikt Hopmann in die Sachverständigenkommission. Foto: Jens Ahner

SIEGEN - Große Aufgabe für Professor Benedikt Hopmann: Bundesjugendministerin Lisa Paus (Grüne) hat den Erziehungswissenschaftler an der Universität in Siegen in die Sachverständigenkommission für den 17. Kinder- und Jugendbericht berufen.

Dieser solle Politiker und Fachpraktiker regelmäßig über die Lage junger Menschen und die Situation der Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland informieren, schreibt die Uni Siegen in einer Pressemitteilung. Hopmanns Arbeitsschwerpunkt sei die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.

Die Kinder- und Jugendhilfe müsse künftig inklusiv sein

"Ich freue mich sehr über die Ernennung", sagte Hopmann demnach. Die Erarbeitung stelle - zumal es sich wieder um einen Gesamtbericht handelt - eine anspruchsvolle Aufgabe dar, im Rahmen derer es nicht alleine um eine Situationsbeschreibung der Kinder- und Jugendhilfe sowie der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen gehe, sondern vor allem auch um Vorschläge zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendhilfe.

"Dass der Bericht insbesondere das Aufwachsen in einer diversen Gesellschaft in den Blick nimmt, begrüße ich sehr", so Hopmann, "denn als eine der anstehenden Herausforderungen gilt sicherlich die Schaffung einer inklusiven Kinder- und Jugendhilfe."

Die Sachverständigenkommission hat den Auftrag, den Bericht bis zum Frühjahr 2024 zu erstellen.