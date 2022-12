Ukrainisches Schattentheater gastiert in der Siegerlandhalle

SIEGEN - "Amazing Shadows" entführt am 19. Januar (Donnerstag) seine Gäste in der Siegerlandhalle in Siegen in die erstaunliche und faszinierende Welt der Schatten. Das "Shadow Theatre Delight" aus der nördlich der Hauptstadt Kiew gelegenen ukrainischen 280.000-Einwohner-Stadt Tschernihiw will das zweidimensionale Schattenreich in einen Ort voller Fantasie und packender Geschichten verwandeln. Die uralte Kunst der Schattenspiele wird durch moderne Technik und das eingespielte Neun-Personen-Ensemble zu einem poetischen Fantasieritt. "Amazing Shadows" ist von Januar bis April 2023 auf großer Deutschland-Tournee in über 40 Städten zu sehen. Das Gastspiel in der Siegerlandhalle beginnt um 19.30 Uhr. Tickets sind direkt beim Veranstalter unter Telefon 0365-5481830 sowie im Internet auf der Seite www.resetproduction.de erhältlich.