Uni Siegen bei Ranking mit zwei Studiengängen in der Spitze

Studium an der Universität Siegen: Die Hochschule erzielt bei einem Ranking vordere Plätze. Symbolfoto: Universität Siegen

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SIEGEN - Im aktuellen Ranking der Masterstudiengänge des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) hat die Universität Siegen in zwei Studiengängen die Spitzengruppe erreicht. Darauf weist Hochschul-Pressesprecher Tobias Treude hin.

Bei der Zahl der Promotionen pro Professor liegt die Uni Siegen im Fach Informatik in der Spitzengruppe. Diese Zahl sei ein Indikator für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses, aber auch für die Forschungsintensität. Masterstudierende der Mathematik können zudem ihr Studium in Siegen in angemessener Zeit abschließen, das heißt mindestens 80 Prozent der Studierenden brauchen maximal ein Semester mehr als die Regelstudienzeit dafür.

Das CHE-Ranking ist nach Angaben von Uni-Sprecher Treude der umfassendste und detaillierteste Hochschulvergleich im deutschsprachigen Raum. Die Ergebnisse des aktuellen Rankings sind online zu finden: https://ranking.zeit.de/che/de/masterranking