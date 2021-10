Uni Siegen hat den Campus für 113,7 Millionen Euro saniert

Ein Blick in das neue Foyer. Foto: André Zeppenfeld/Universität Siegen

SIEGEN - Modern, hell und markant, so präsentiert sich der Campus der Universität Siegen an der Adolf-Reichwein-Straße. Nach drei Jahren konnten die Sanierungsarbeiten an dem Traditionsstandort der Universität am Haardter Berg abgeschlossen werden.

Erneuert wurden die Universitätsbibliothek, die Mensa und die beiden Gebäudeteile AR-H und AR-K. Bauherr und Steuerer des Projektes mit einem Gesamtvolumen von 113,7 Millionen Euro war der Bau- und Liegenschaftsbetrieb Nordrhein-Westfalen. Die Sanierung wurde durch Finanzmittel des Hochschulbau-Konsolidierungsprogramms ermöglicht.

Baustellenfläche von 100

bis 150 Einfamilienhäusern

Seit Oktober 2017 waren Baumaschinen, Bagger und Kräne im Einsatz und verwandelten einen Teil des Campus zeitweise in eine Großbaustelle. Der Bereich umfasste etwa ein Drittel des gesamten Campus, die Baustellen-Fläche entsprach einer Fläche von 100 bis 150 Einfamilienhäusern. Während der gesamten Bauarbeiten lief der Universitätsbetrieb dort weiter. Die Gebäude aus den 1970er-Jahren wurden komplett erneuert. Für Studierende und Beschäftigte entstanden moderne und zukunftsfähige Räume, die in neuem Glanz strahlen. Der sogenannte K-Turm, der jahrzehntelang mit seiner blauen Fassade hervorstach, hat nun ein markantes, helles Profil. Als Material dafür wurde Blech gewählt: beständig, ökologisch und in der Region gefertigt. Das Mensa-Foyer ist nun hell gestaltet. Ein neues Beleuchtungskonzept erleichtert die Orientierung. Nach wie vor gibt es im Foyer einen Essensbon-Verkauf und eine Präsentation der angebotenen Mittagsgerichte.

Andere Service-Bereiche wurden im Laufe der Arbeiten verändert: So wurde beispielsweise ein Lounge-Bereich mit Sitzgelegenheiten eingerichtet. An verschiedenen Stellen im Foyer sind außerdem Info-Points entstanden, die Hochschulgruppen für Aktionen und Stände nutzen können.

Die Sanitäranlagen wurden saniert und ein neuer Wickelraum eingerichtet. Auf der Foyer-Empore wurden der AStA-Shop und das Familien- und Kinderzimmer vergrößert und haben einen neuen Zugang bekommen.

Die Mensa ist technisch neu ausgestattet, hat eine neue Bestuhlung und einen größeren Ausgabebereich. Lange Schlangen an einzelnen Theken werden so vermieden. Auch die Cafeteria lädt nun in ein schöneres Ambiente ein.

Auf den Etagen der beiden Gebäudeteile wurden Büro- und Seminarräume saniert und die Raumaufteilung verändert. Die Büros sind nun etwas kleiner, dafür wurden zwei Flure mit einer Mittelzone geschaffen. In diesen Bereichen gibt es moderne Serviceecken: Besprechungsboxen, Teeküchen oder Aufenthaltsgelegenheiten, aber auch Zonen für Drucker, Kopierer und Scanner.

Die Universitätsbibliothek hat sich durch die Sanierung in einen sehr modernen und farbenfrohen Lese- und Lernort mitten auf dem Campus verwandelt.

Der Gebäudekomplex wurde innen und außen umfassend erneuert. Die helle, energetisch verbesserte Fassade harmoniert mit den die hellen Arbeits- und Aufenthaltsbereichen, die das Innere der Bibliothek prägen.

Den Studenten und Wissenschaftlern stehen dort mehr als 850 Arbeitsplätze zur Verfügung. Bequeme Sessel und Sitzsäcke ergänzen funktionale Bibliotheksmöbel.