Weitere Impfangebote für Kinder und Erwachsene in Siegen

Außer dem Impfausweis sollen Krankenkassenkarte und Personalausweis zu den Terminen mitgebracht werden. Foto: Stefan Wendt/DRK-Kinderklinik Siegen

SIEGEN - Das Team der DRK-Kinderklinik Siegen bietet am Montag und Mittwoch, 10. und 12. Januar, weitere Corona-Impfungen für Fünf- bis Zwölfjährige sowie an den beiden Freitagen, 7. und 14. Januar, Impftermine für Personen ab zwölf Jahren im Medizinischen Versorgungszentrums (MVZ) Wellersberg (Wellersbergstraße 60) an.

Am 10. Januar können impfwillige Kinder in Begleitung eines Elternteils von 16 bis 20 Uhr über den Haupteingang die MVZ-Praxen in der ersten Etage aufsuchen. Am 12. Januar finden die Kinderimpfungen an gleicher Stelle zwischen 14 und 20 Uhr statt.

Zur Steuerung der Kapazitäten müssen Interessierte zwingend online auf https://bit.ly/ 3oPFweW einen Termin ausmachen sowie die notwendigen Erklärungen auf https://tiny url.com/5n8npyvu herunterladen und dann ausgefüllt mitbringen. Der Zugang zu den MVZ-Praxen ist Erwachsenen nur mit einer FFP2-Maske (Kinder mit chirurgischer Maske) sowie der Vorlage der Krankenkassenkarte, des Impf- und des Personalausweises möglich. Geimpft wird mit dem speziell für Kinder gedachten Impfstoff von Biontech.

Außer den beiden für Kinder reservierten Terminen bietet das MVZ Wellersberg am 7. und 14. Januar ab 14 Uhr Termine für Menschen ab zwölf Jahren an. Auch diese beiden Termine sind ausschließlich online buchbar.

600 Kinder bei erster

Aktion in Siegen geimpft

Die erste große Impfaktion für Kinder in Siegen war aus Sicht der Verantwortlichen der DRK-Kinderklinik ein voller Erfolg. Das Team um Chefarzt Markus Pingel hat zwischen den Feiertagen über 600 Kinder im Alter von fünf bis zwölf Jahren mit dem speziellen Kinderimpfstoff geimpft.