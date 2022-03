Zweiter Platz für Herzkatheter am Kreisklinikum Siegen

Dominik Koch (l.) sowie Dr. Hans-Peter Hobbach (rechts) und sein Team freuen sich, dass der zweite Linksherzkathetermessplatz in Betrieb gehen kann. Foto: Kreisklinikum Siegen

SIEGEN - Nach zehn Monaten Bauzeit ist im Kreisklinikum Siegen ein zweiter Linksherzkathetermessplatz eingeweiht worden. "Wir freuen uns sehr, dass wir unsere Patienten nun an zwei Linksherzkathetermessplätzen medizinisch noch schneller und besser versorgen können", erklärt Dr. Hans-Peter Hobbach, Chefarzt der Klinik für Kardiologie am Kreisklinikum Siegen, in einer Pressemitteilung. Der Bedarf für die neuen modernen Untersuchungs- und Behandlungsräume sei aufgrund der starken Auslastung der Klinik sehr hoch.

Rund 5,5 Millionen Euro fließen nach Angaben der Klinik in das Projekt, das neben dem nun fertiggestellten Anbau mit dem Herzkatheterlabor auch eine Modernisierung bereits vorhandener Räume der Kardiologie und den Bau einer kardiologischen Kurzliegerstation (CCC) umfasst. "Die Fertigstellung der CCU ist für April 2022 geplant. Im Anschluss daran steht abschließend die Renovierung der angrenzenden Intermediate Care Unit (IMC) an", erklärt Dominik Koch, Leiter des Technischen Diensts am Kreisklinikum.

Im neuen eingeschossigen Erweiterungsbau, der direkt neben dem ersten Linksherzkathetermessplatz sowie der angrenzenden IMC und der gerade entstehenden CCU liegt, erfolge ab sofort eine zentrierte Patientenbetreuung mit kurzen Wegen. In den neuen Räumlichkeiten sind nach Angaben der Klinik neben der Diagnostik und Therapie der akuten und chronischen Koronarsyndrome auch spezielle komplexe Behandlungen von Herzrhythmusstörungen möglich. Durch die besondere Ausstattung des neuen Messplatzes könnten in diesem zudem Eingriffe wie das Einsetzen von Herzschrittmachern und Defibrillatoren vorgenommen werden.