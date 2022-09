18 Prozent des Sinner Stroms aus Sonne und Wasserkraft

Seit 110 Jahren wird im alten Turbinenhaus der Sinner Wilhelmswalze aus Wasserkraft Strom gemacht. Archivfoto: Jörg Weirich

SINN - Rund 800 der etwa 3000 Haushalte in Sinn heizen mit Gas. Das sind 200 mehr als im Jahr 2010. Damals war viel Werbung gemacht worden, um die Hausbesitzer zum Umstieg auf den verhältnismäßig sauberen Brennstoff zu bewegen.

Diese Zahlen gehen aus dem Bericht von Sinns Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) zur Energiebilanz der Gemeinde hervor, den er jetzt im Bauausschuss vorlegte.

Nach Berechnungen der Gemeindeverwaltung werden in Sinn pro Jahr 27 Millionen Kilowattstunden Strom verbraucht. Davon stammen nur 18 Prozent aus Sonnenschein und Wasserkraft. Also, so der Bürgermeister, gibt es bei den erneuerbaren Energien noch reichlich Luft nach oben.

Sparen mit weniger Weihnachtsbeleuchtung

In Sinn gibt es drei Wasserkraftwerke, die knapp zwei Millionen Kilowattstunden produzieren, und 177 Photovoltaikanlagen, die eine durchschnittliche Ausbeute von 2,86 Millionen Kilowattstunden haben.

Beim Verbrauch liegen Industrie, Handel und Gewerbe mit 17 Millionen Kilowattstunden vorn, die privaten Haushalte brauchen etwa zehn Millionen Kilowattstunden. Eingerechnet sind 81.000 Kilowattstunden für die Straßenbeleuchtung.

Zwar sei der Anteil der erneuerbaren Energien weiter ausbaubar, es werde aber schon deutlich, dass die Stromerzeugung gestiegen sei, während der Verbrauch kontinuierlich sinke. Dadurch würden in Sinn jährlich 2000 Tonnen Kohlendioxidausstoß vermieden, sagte Bender.

In Sinn würde derzeit Gas mit dem Energiewert von 25 Millionen Kilowattstunden verbraucht, berichtete der Bürgermeister.

Der Ausschuss für Bau, Planung, Umwelt, Energie und Verkehr der Sinner Gemeindevertretung hat in der gleichen Sitzung empfohlen, in diesem Jahr wegen der gestiegenen Energiekosten auf eine Weihnachtsbeleuchtung im üblichen Rahmen zu verzichten. Allerdings, so das Gremium, sollten in allen Ortsteilen zumindest die Weihnachtsbäume beleuchtet werden, um trotz allem weihnachtliche Akzente zu setzen. Dabei sei die Energieeinsparung zwar gering. Man spare aber sehr viel Arbeit, berichtete der Bürgermeister. Der Bauhof sei normalerweise fünf Tage mit dem Aufbau und genau so lange mit dem Abbau beschäftigt.

Künftig höchstens

19 Grad in der Amtsstube

Die Heiztemperaturen in den gemeindeeigenen Liegenschaften wie etwa in Rathaus und Bauhof sollen auf maximal 19 Grad begrenzt werden. Zusätzlich, so die Einigung im Ausschuss, sollte die Temperatur in nicht genutzten Räumen etwa an den Wochenenden noch weiter reduziert werden - allerdings so, dass die Heizungsanlagen keinen Schaden nehmen.

Kindergärten brauchen mindestens 20 Grad

Die Heiztemperaturen im Kindergarten sollen entsprechend der allgemeinen Empfehlungen angeglichen werden, wo es nötig ist. Diese sehen mindestens 20 Grad in der Kleinkinderbetreuung bis 22 Grad und in Wasch- und Wickelräumen 24 Grad vor. Auch im Kindergarten die Temperatur auf 19 Grad zu reduzieren, hielten die Ausschussmitglieder für nicht angebracht.

Das letzte Wort über die Empfehlungen des Bauausschusses hat die Gemeindevertretung.