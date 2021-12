33-Jähriger rast auf Flucht vor Polizei durch Sinn

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

SINN - Ein 33 Jahre alter Mann hat am zweiten Weihnachtsfeiertag in Sinn versucht, sich einer Kontrolle durch die Polizei zu entziehen. Sein Fluchtversuch blieb jedoch erfolglos, wie die Polizei am Dienstag mitgeteilt hat.

Gegen 2.30 Uhr wollte eine Streife der Herborner Polizei den VW-Fahrer auf der Ortsdurchfahrt in Höhe der Volksbank kontrollieren, weil er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei, berichtet Polizeisprecherin Kerstin Müller.

Die Polizei spricht von teils "abenteuerlicher Fahrweise"

Den weiteren Verlauf schildert sie wie folgt: "Der VW Passat bog mit hoher Geschwindigkeit in die Kirchstraße ein. Von dort ging es in abenteuerlicher Fahrweise über die Straße Am Wintergarten, in die Friedrich-Ebert-Straße und von dort in die Feldstraße."

Sowohl das Blaulicht als auch die am Streifenwagen eingeschaltete Anhalteaufforderung "Stopp Polizei" hätten den Flüchtenden nicht davon abgehalten, durch den Ort zu rasen. Mit rund 80 Kilometer pro Stunde sei der silberne Passat in die Baumgartenstraße abgebogen und dann erneut über die Straße Am Wintergarten gefahren.

In der Friedrich-Ebert-Straße habe der Fahrer dann offenbar eingesehen, keine Chance auf ein Entkommen zu haben, und sein Auto am Fahrbahnrand angehalten. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten, dass der aus Rotenburg an der Fulda stammende Mann offenbar unter Drogeneinfluss stand. Ein entsprechender Test habe den Konsum von Amphetamin bestätigt.

Der 33-Jährige musste daraufhin zur Entnahme einer Blutprobe mit auf die Wache nach Herborn. Nach der polizeilichen Behandlung durfte er die Station verlassen. Die Polizei leitete Verfahren wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein.