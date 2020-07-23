Donnerstag,
23.07.2020 - 14:58
1 min
500 000 Euro für den hauptamtlichen Brandschutz in Sinn?
In der Gemeinde Sinn geht es um einen Feuerwehrstützpunkt für Edingen und Fleisbach. Die CDU fragt, ob von Sinn aus alle Winkel in den Ortsteilen fristgerecht erreichbar sind.
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