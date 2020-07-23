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Donnerstag, 23.07.2020 - 14:58
1 min

500 000 Euro für den hauptamtlichen Brandschutz in Sinn?

In der Gemeinde Sinn geht es um einen Feuerwehrstützpunkt für Edingen und Fleisbach. Die CDU fragt, ob von Sinn aus alle Winkel in den Ortsteilen fristgerecht erreichbar sind.

Der Feuerwehrstützpunkt in Sinn: Kommen die Einsatzkräfte von dort aus schnell genug nach Edingen und Fleisbach? Diese Frage hat die CDU im Gemeindeparlament gestellt. Foto: Katrin Weber

Der Feuerwehrstützpunkt in Sinn: Kommen die Einsatzkräfte von dort aus schnell genug nach Edingen und Fleisbach? Diese Frage hat die CDU im Gemeindeparlament gestellt. Foto: Katrin Weber

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Sinn Blaulicht Ort Hessen Lahn-dill-kreis Sinn
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