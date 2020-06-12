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Freitag, 12.06.2020 - 15:38
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60 000 Euro für erneuerbare Energien in Sinn

Das Parlament stimmt für die Übernahme zweier Bürgschaften. Der Verein "Wir sind Edingen" und der Förderverein Waldschwimmbad wollen in ressourcenschonende Techniken investieren.

Noch ist unklar, wann der Betrieb im Sinner Waldschwimmbad wieder starten kann. Ungeachtet dessen, möchte der Förderverein in die Zukunft der Anlage investieren. Archivfoto: Förderverein Waldschwimmbad Sinn

Noch ist unklar, wann der Betrieb im Sinner Waldschwimmbad wieder starten kann. Ungeachtet dessen, möchte der Förderverein in die Zukunft der Anlage investieren. Archivfoto: Förderverein Waldschwimmbad Sinn

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