72-Jährige fährt in Sinn eine 71-Jährige an

Symbolfoto: dpa

SINN - Eine 72-jährige VW-Golf-Fahrerin hat am Freitag um kurz vor 17 Uhr in Sinn eine 71 Jahre alte Frau aus Sinn übersehen, als diese zu Fuß und in dunkler Kleidung die Herborner Straße in Höhe der Hausnummer 24 überquerte, sodass ihr Auto die Frau erfasste. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Unfallschaden beläuft sich auf 900 Euro.