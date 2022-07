"Aal Brmoastersch" und 100 Jahre Turnhalle Herborn-Seelbach

Präsentieren vor dem alten Seelbacher Backes gut gelaunt die neuen Herbornseelbacher Heimatnachrichten (von links): Eckhard Görzel, Joachim Heimann, Bäckermeister Rainer Gabriel, Christian Görzel und Hans Benner vom Seelbacher Heimat- und Geschichtsverein. Foto: Heimat- und Geschichtsverein Herbornseelbach

HERBORN-SEELBACH - In diesen Tagen erscheint eine neue Ausgabe der Seelbacher Heimatnachrichten. Was die Geschichte eines alten Hauses mit dem Dorfnamen "Aal Brmoastersch" zu tun hat und wer überhaupt diese alten Bürgermeister Seelbachs waren, das und mehr hat der Heimat- und Geschichtsverein in dem Heft zusammengestellt.

Aus Anlass des 125-jährigen Bestehens des Seelbacher Turnvereins zeigen die Heimatforscher zudem, unter welch schwierigen Bedingungen es vor fast genau 100 Jahren zum Bau der Turnhalle durch den Turnverein kam.

Welche Bedeutung das

alte Backes für das Dorf hat

Dem alten Seelbacher Backes haben sich die Autoren ebenfalls liebevoll gewidmet. Neue Erkenntnisse zu dessen Geschichte und welche Bedeutung es für die Seelbacher hatte, zeigt ein gleich mehrseitiger Bericht.

"Randnotizen" aus den Kirchenbüchern und alte Zeitungsartikel zum Geschehen im alten Dorf runden den Inhalt des Heftes 2022 ab.

Flur- und Dorfnamen sowie Kinderreime und Bilderrätsel machen das Heft zu einer Lektüre für alle Heimatinteressierten.

Den Mitgliedern des Vereins wird das Heft kostenlos zugestellt. Für alle anderen ist es zum Preis von 12 Euro in der Aartal-Apotheke in Herbornseelbach erhältlich.