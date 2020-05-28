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Donnerstag, 28.05.2020 - 15:00
5 min

Als Sinns Torwart von Sepp Herberger berufen wurde

Der BC Sinn hat 100 bewegende Jahre hinter sich. Wegen der Corona-Krise kann das Jubiläum nicht gefeiert werden. Walter Kraus und Peter Rauch haben die Geschichte aufgeschrieben.

Von Katrin Weber
Vienna Wien war einer der klangvollen Namen, gegen die der BC Sinn 1938 spielte. Freundschaftsspiele wurden in jenem Jahr auch gegen Schalke 04, Frankfurt und Mannheim absolviert. Foto: BC Sinn

Vienna Wien war einer der klangvollen Namen, gegen die der BC Sinn 1938 spielte. Freundschaftsspiele wurden in jenem Jahr auch gegen Schalke 04, Frankfurt und Mannheim absolviert. Foto: BC Sinn

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Vienna Wien war einer der klangvollen Namen, gegen die der BC Sinn 1938 spielte. Freundschaftsspiele wurden in jenem Jahr auch gegen Schalke 04, Frankfurt und Mannheim absolviert. Foto: BC Sinn

Vienna Wien war einer der klangvollen Namen, gegen die der BC Sinn 1938 spielte. Freundschaftsspiele wurden in jenem Jahr auch gegen Schalke 04, Frankfurt und Mannheim absolviert. Foto: BC Sinn

Tor für den BC Sinn im Derby: Am 3. Februar 1957 trafen die "Wespen" auf den SV Herborn. Der Endstand lautete 2:2, hier trifft Heinz Nickel für den BC zum Ausgleich. Foto: BC Sinn

Tor für den BC Sinn im Derby: Am 3. Februar 1957 trafen die "Wespen" auf den SV Herborn. Der Endstand lautete 2:2, hier trifft Heinz Nickel für den BC zum Ausgleich. Foto: BC Sinn

Die erste Mannschaft des BC Sinn, die 1924 in den Spielbetrieb eingriff. Foto: BC Sinn

Die erste Mannschaft des BC Sinn, die 1924 in den Spielbetrieb eingriff. Foto: BC Sinn

Die erste Jugendmannschaft des BC Sinn spielte auch in Dillenburg. . Foto: BC Sinn

Die erste Jugendmannschaft des BC Sinn spielte auch in Dillenburg. . Foto: BC Sinn

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Sinn Ort Hessen Lahn-dill-kreis Sinn
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