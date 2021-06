An Fleisbachs Ortseinfahrt soll gebaut werden

An der Ortseinfahrt in Fleisbach soll gebaut werden. Archivfoto: K. Weber

SINN-FLEISBACH - An der Ortseinfahrt von Fleisbach soll gebaut werden. Aber es sollen dort nicht, wie bisher geplant, nur Reihenhäuser entstehen, sondern auch eine Bebauung mit Einfamilienhäusern möglich gemacht werden. Das hat der Bausausschuss in Sinn jetzt der Gemeindevertretung zum Beschluss empfohlen.

Gründe dafür sind unter anderem der Riegel-Charakter einer geschlossenen Reihenhaus-Bebauung hin zur Kreisstraße und die Verkehrssituation in der Beethovenstraße. Die Erschließung hätte ausschließlich über diese Wohnstraße erfolgen müssen, die schon jetzt oft zugeparkt und viel befahren ist.

Um die Anbindung der etwa sieben planbaren Grundstücke von der jetzigen Kreisstraße aus zu bewerkstelligen, muss die Straßenbaubehörde Hessen mobil noch zustimmen, das Ortschild zu versetzen. Das steht jetzt nämlich noch näher am Dorf, müsste aber zum Fleisbacher Kreisel hin versetzt werden. Nur bei der Verlegung dieser "straßenrechtlichen Ortsdurchfahrtsgrenze" können die Grundstücke Einfahrten von der jetzigen Kreisstraße aus haben.

Das jedenfalls soll nun so angestrebt werden. Bürgermeister Hans-Werner Bender merkte an, dass man zwar mit den Reihenhäusern wohnungspolitisch mehr erreichen könne. Es gäbe dann mehr Wohnraum für mehr Menschen. Allerdings sei die Nachfrage nach Einzelbaugrundstücken derzeit ebenfalls so hoch, dass die Parzellen in kürzester Zeit verkauft wären.