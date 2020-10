Auch in Sinn gewinnt einmal mehr das Rotkäppchen

Märchen unter freiem Himmel: Als Großmutter verkleidet trägt der böse Wolf (Willi Schlegel) schwer an den Steinen im Bauch. Rotkäppchen (Melissa Ohia) hat ihn überlistet. Foto: Svenja Lehmann

SINN - Pünklich zum ersten Freiluft-Theater der Laienschauspieler von "Sinnvoll unterwegs" sind am Samstag die Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke gebrochen. Und so erlebten insgesamt mehr als 100 Zuschauer, die es sich auf Picknickdecken und Campingstühlen gemütlich gemacht hatten, die drei Aufführungen auf dem Spielplatz im Lennelbachtal.

Nach den Proben im "BeZett", dem ehemaligen Bürgerzentrum, standen die fünf Akteure erstmals auf der "Waldbühne". Ein glänzendes Debüt als Darstellerin feierte dabei Melissa Ohia, die als Rotkäppchen große und kleine Zuschauer begeisterte.

Der böse Wolf (Willi Schlegel) jagte zwar mit seinen Anschlägen auf Großmutter und Enkelin so manchen Schrecken ein, doch das hielt selbst die jüngsten Zuschauer nicht davon ab, während des Stückes fleißig mitzufiebern. So warnten sie den Jäger (Julian Kämpfer), damit er eine Wolfattacke abwehren konnte, pfiffen und riefen laut, um die Geräuschkulisse perfekt zu machen. Oder sie halfen dem Erzähler Patrick Baden, wenn dieser immer mal wieder Fremdwörter erklären musste, die das Rotkäppchen so noch nicht kannte.

Bei allen war die Erleichterung groß, als Rotkäppchen und Großmutter (Fenja Prinz) am Ende heil den Bauch des Wolfes verließen und der Wolf mit seinem steinbefüllten Bauch nicht mal mehr einen Hampelmann zustande brachte, den die Zuschauer ihm vor der Nase vorführten.

"Eine ganz besondere Kulisse für ein Märchen", so die Stimmen aus dem Publikum nach der Veranstaltung. Ob ein paar Regentropfen, Windstöße oder Eichhörnchen, die durchs Publikum hüpften: Kultur an der frischen Luft war für Besucher ein ganz besonderes Erlebnis.

Sponsoren unterstützen, Nachbarn spenden Strom

Dass diese Veranstaltung überhaupt möglich war, verdanken die Laienschauspieler vor allen Dingen den Sponsoren, die alle Unkosten übernahmen und somit die Fortführung von Kultur in Sinn auch in Zeiten von Corona sicherten, sowie der Nachbarschaft, die den Strom für die Technik zur Verfügung stellte.