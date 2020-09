2 min

Aus alt mach neu: Bauplätze auf Edingens altem Kita-Gelände?

Was wird aus dem bisherigen Kindergarten in dem Sinner Ortsteil, wenn die neue Kita gebaut und in Betrieb ist? Die FWG hat beantragt, Bauplätze auf dem Grundstück auszuweisen.

Von Katrin Weber Mitarbeiterin Dillenburg