Auto kommt in Edingen von der Bundesstraße ab

Hau-ruck: Nahe der Bushaltestelle ist in Edingen ein Auto von der B 277 abgekommen. Die Feuerwehr zieht es mit einem Tanklöschfahrzeug zurück auf die Straße. Foto: Freiwillige Feuerwehr Sinn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SINN-EDINGEN - Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Edingen: An der Bushaltestelle an der B 277 ist am Montag eine Autofahrerin quasi zu früh abgebogen. Ihr Pkw drohte die Böschung hinabzustürzen. Die 72-jährige Fahrerin und ihr 76 Jahre alter Beifahrer blieben unverletzt.

Gegen 14 Uhr waren die Wehren aus Edingen und Sinn an die Ortsdurchfahrt in Richtung Katzenfurt alarmiert worden. Ein paar Meter neben der Bushaltestelle, kurz vor dem Abzweig in den Ort, war ein Nissan Juke wegen eines Fahrfehlers von der Straße abgekommen und hing in der Böschung.

Feuerwehr kann das Auto zurück auf die Straße ziehen

Die Feuerwehren, die mit 16 Einsatzkräften angerückt waren, sicherten den Pkw zunächst, ehe sie ihn mit einem Tanklöschfahrzeugzurück auf die Straße zogen. Nach Angaben der Polizei entstand an dem Fahrzeug geringer Sachschaden.