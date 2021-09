2 min

Bagger und Walzen für den Kita-Neubau in Edingen

Auf dem Gelände am Schattenstück in dem Sinner Ortsteil ist was los: Die Fläche wird für den neuen Hort vorbereitet. Der Bescheid über einen Zuschuss ist ebenfalls da.

Von Katrin Weber Redakteurin Dillenburg