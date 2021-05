Bald E-Autos in Fleisbach laden

Die Sinner FWG hat in der Gemeindevertretung den Aufbau einer öffentlichen Lade-Infrastruktur für Elektroautos angeregt. Der Antrag wurde einstimmig zur weiteren Beratung in den Bauausschuss verwiesen. Laut Dieter Jung (FWG) bietet eine Drei-Kilowatt-Station auf dem Parkplatz des Edeka-Markts Kaiser in der Herborner Straße die einzige Lademöglichkeit in Sinn. Wie Jung weiter ausführte, wird der Bau von Ladesäulen derzeit mit bis zu 80 Prozent der Kosten vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Das solle die Gemeinde ausnutzen. Ein Standort in der Ortsmitte sei sinnvoll.

Sinner, die bereits jetzt über ein Elektrofahrzeug verfügen, laden ihre Autos meist zu Hause über eine Wallbox. Damit auch Durchreisende Möglichkeiten zum Aufladen finden, solle die Gemeinde diese schaffen und den Standort auch in der Ladesäulen-Netzkarte der Bundesnetzagentur veröffentlichen.

In Fleisbach sollen am Großacker (siehe Bericht) acht Ladestationen entstehen. Walter Fiedler (Grüne) hatte in der Gemeindevertretersitzung angemerkt, dass darüber nachgedacht werden solle, alle Ortsteile mit Ladesäulen auszurüsten.

Die nächsten Lademöglichkeiten gibt es an der A 45 in Katzenfurt und auf dem Dollenberg, in Herborn an mehreren Stellen, unter andrem auf dem Pendlerparkplatz in der Littau.