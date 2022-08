Bargeld in Sinn gestohlen

Symbolfoto: dpa

SINN - Unbekannte Einbrecher sind am vergangenen Wochenende in Sinn in ein Bürogebäude in der Herborner Straße eingestiegen. Gegen 2.30 Uhr in der Nacht zum Samstag brachen sie zunächst ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Im Inneren durchwühlten die Täter Schränke und stahlen schließlich zwei Geldkassetten samt Inhalt. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Herborner Polizei auf 2600 Euro. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon 0 27 72-4 70 50.