Sinn-Edingen (red). Ab dem kommenden Dienstag, 29. September, entfernt Hessen Forst Totholz entlang der Bundesstraße 277 zwischen Sinn und Edingen. Während dieser Arbeiten, die voraussichtlich zwei bis drei Tage dauern werden, wird der Verkehr auf der B 277 in diesem Streckenabschnitt mit Baustellenampeln geregelt. Zudem kommt es hierdurch auf dem parallel verlaufenden Radweg in Fahrtrichtung Herborn an diesen Tagen kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.