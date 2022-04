Besucher spenden für Kriegsflüchtlinge

Freuen sich über die Spenden nach dem Benefizkonzert in Sinn (v.l.): Irina Ivanova, Rainer Staska, Organist Michael Harry Poths und Trompeter Roman Pacholek. Foto: Hans-Werner Bender

Jetzt teilen:

SINN - Unter dem Motto "Sinn hilft" hat die Gemeinde Sinn in der katholischen Kirche "Sankt Michael" ein Benefizkonzert für Menschen aus der Ukraine veranstaltet, die als Kriegsflüchtlinge nach Sinn gekommen sind. Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) hatte dafür den Greifensteiner Trompeter Roman Pacholek und den Organisten der Kirche "St. Peter und Paul" in Bad Camberg, Michael Harry Poths, gewinnen können.

Sinns Parlamentspräsident Rainer Staska (Grüne) und Irina Ivanova aus der Ukraine, die mit ihrer Familie vorübergehend in Sinn beherbergt ist, begrüßten die rund 100 Besucher zweisprachig. Im Publikum befanden sich auch rund 20 Zuhörer aus der Ukraine.

Irina Ivanova dankt im Namen ihrer Landsleute

Rainer Staska erklärte die Solidarität der Gemeinde mit den Bürgern der Ukraine und dankte den beiden Musikern, die an diesem Abend auf eine Gage verzichtet hatten. Irina Ivanova bedankte sich für die Solidarität und die große Hilfsbereitschaft der Sinner Bürger. In der Gemeinde leben derzeit etwa 40 ukrainische Flüchtlinge, die alle privat bei Familien untergebracht sind.

Organist Poths und Trompeter Pacholek boten dann ein knapp 90-minütiges anspruchsvolles Programm mit Werken von Buxtehude, Torelli, Bach, Händel, Telemann, Mozart und Kiel. Klanggewaltig und emotional erklang unter anderem das Adagio g-Moll von Tomaso Albinoni und im Kontrast die festlich-bewegte "Sonata de Concert" von Georg Philipp Telemann, beides von Trompete und Orgel dargeboten.

Zwischen den gemeinsam gespielten Kompositionen brachte Poths die Orgel unter anderem mit dem Praeludium h-Moll BWV 544 von Johann Sebastian Bach zur Entfaltung. Nach frenetischem Applaus und der Zugabe "Von guten Mächten wunderbar geborgen", wieder von beiden Musikern gespielt, spendeten die Besucher einen Betrag in Höhe von 1063 Euro, der an Flüchtlinge aus der Ukraine geht, die derzeit in Sinn leben.