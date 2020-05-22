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Freitag, 22.05.2020 - 13:30
1 min

Biotop in Fleisbach von Quad durchpflügt

Ein Unbekannter hat das Biotop der Fleisbacher Naturschützer im Saalbach mit einem Quad zerstört.

Mit einem Quad wurde das Biotop in der Nähe des Fleisbacher Sportplatzes regelrecht durchpflügt. Foto: Rainer Staska

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