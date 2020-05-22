Freitag,
22.05.2020 - 13:30
1 min
Biotop in Fleisbach von Quad durchpflügt
Ein Unbekannter hat das Biotop der Fleisbacher Naturschützer im Saalbach mit einem Quad zerstört.
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