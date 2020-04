Corona heizt Lust und Geschäfte an

Seit Montag eröffnen peu à peu auch die elf Orion-Fachgeschäfte in Hessen wieder. Nicht mehr darunter ist der Filiale im Lahnhof in Wetzlar. Da die Ladenpassage absehbar komplett abgerissen sein wird, sucht Orion seit vielen Monaten nach einem neuen Standort. Ohne bislang fündig geworden zu sein, so Sprecher Sven Seipp. Bislang habe es an der nötigen Infrastruktur gehapert. Die Rahmenbedingungen müssten stimmen.

Orion habe sich daraufhin entschieden, das Geschäft im Lahnhof nach der Zwangsschließung nicht mehr zu öffnenDas aber solle keine endgültige Absage an Wetzlar sein, wo Orion seit vielen Jahren vertreten sei, betonte Seipp. Unterstützung bei der Suche nach dem neuen Standort komme vom Wetzlarer Stadt-Marketing, die Hoffnung ruhe momentan auf einigen Neubauprojekten.

Bis dahin befindet sich das nächste Orion-Geschäft in Linden. Seipp: "Wir hoffen, dass unsere Kunden bereit sind, den Weg auf sich zu nehmen und nicht ins Internet abwandern."