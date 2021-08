Der "King" aus Sinn kehrt zurück nach Bad Nauheim

Im Jahr 1958 wurde Elvis Presley im Alter von 23 Jahren zum Militärdienst eingezogen. Mit 1399 Soldaten kam er am 1. Oktober am Bahnhof in Friedberg an. Stationiert war der junge Elvis in den Ray Barracks in Friedberg, gewohnt hat der "King of Rock 'n' Roll" aber in Bad Nauheim.

Zunächst lebten er und seine Entourage in einem Hotel, 1959 bezogen sie ein Privathaus in der Goethestraße. Hier begann auch die Liebesgeschichte zwischen Priscilla und Elvis.

Im März 1960 endete seine Dienstzeit beim US-Militär.