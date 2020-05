"Deutsche Einheit" hält virtuelle Chorstunden ab

Stimmbildung via Bildschirm: Chorleiterin Sabine Döll und einige ihrer Schützlinge in der Chorproben-Videokonferenz der "Deutschen Einheit". Screenshot: Gesangverein Fleisbach

Sinn-Fleisbach (red). Der Gesangverein "Deutsche Einheit" Fleisbach geht in Zeiten von Corona neue Wege für seine Chorproben: Auf Initiative von Dirigentin Sabine Döll und in Zusammenarbeit mit der Marita Martin finden die Chorstunden an den Dienstagabenden per Videokonferenz statt. Am Premierentest nahmen gut zwei Handvoll Sängerinnen und Sänger teil. Aufgrund der positiven Resonanz hat die Chorleiterin ihre Schützlinge nun in zwei Gruppen aufgeteilt, die zwischen 19.30 und 20.45 Uhr Atem- und Stimmübungen absolvieren können.