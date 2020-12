Die Stippbachweiher bei "Ferien zu Fuß" entdecken

Länge: rund 6 km.

Höhenmeter: etwa 70.

Dauer: Drei Stunden inklusive Rast sollten eingeplant werden.

Strecke: Der Rundweg ist nicht ausgeschildert. Die erste Hälfte der rund sechs Kilometer führt durch den Wald parallel zum asphaltierten "Sinner Weg". Der letzte Abschnitt zum mittleren Stippbachweiher ist ein wenig unwegsam, aber bequem zu schaffen. Der Rückweg verläuft auf dem "Sinner Weg".

Anfahrt und Parken: Von der Bundesstraße 277 in den Storchenweg abbiegen. Diese Straße bis zum Ende und nach rechts in den Kölschhäuser Weg fahren. Dort befindet sich am Ende ein öffentlicher Parkplatz.