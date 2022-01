Diebe stehlen in Sinn 5000 Liter Heizöl

Die Herborner Polizei sucht einen Heizöldieb. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa

SINN - Etwa 5000 Liter Heizöl haben Diebe aus einem Tank in einem Vorgarten der Straße "Zur Ballonbuche" abgepumpt und gestohlen. Das hat die Polizei mitgeteilt. Am Dienstag überprüfte der Eigentümer im Rahmen eines Wartungstermins den Füllstand des Tanks und musste feststellen, dass eine große Menge des Brennstoffes verschwunden war. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass Diebe das Schloss des Tanks knackten und das Öl herauspumpten. Wann genau die Täter aktiv waren, ist nicht bekannt. Laut Polizei kann der Diebstahl bereits mehrere Wochen zurückliegen. Die Ermittler fragen: Wer hat in der Straße "Zur Ballonbuche" in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.