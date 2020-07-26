Edingen will sich mit Bioenenergie selbst versorgen

Vorreiterrolle: Edingen ist auf dem besten Weg, das erste "Bioenergiedorf" im Lahn-Dill-Kreis zu werden. Foto: Katrin Weber
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BIOENERGIE IM LAHN-DILL-KREIS
Im Lahn-Dill-Kreis gibt es aktuell
16 BioenergieanlagenSie produzieren auf der Basis von Biogas, Klärgas und Deponiegas überwiegend Strom. Die Anlagen erzeugen insgesamt Strom für rund 4000 Haushalte, teilt Ingo Dorsten, der Klimaschutzmanager des Lahn-Dill-Kreises mit.
Größere
Biogasanlagen gibt es in Greifenstein, Leun und HüttenbergAlle Biogasanlagen produzieren rund 14 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Dies ist etwa ein Prozent des Gesamtverbrauchs im Kreis.
Eine Anlage, die die
Wärme in einem größeren Wärmenetz nutzt, wie sie für Edingen geplant ist, gibt es nach Auskunft von Dorsten im Kreis bisher noch nicht. Erdbach steht am Anfang solcher Überlegungen und beginnt nach einer längeren "Corona-Pause" mit dem Erstellen eines Wärmekatasters.
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