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Sonntag, 26.07.2020 - 23:00
4 min

Edingen will sich mit Bioenenergie selbst versorgen

Edingen ist auf dem besten Weg, seine Versorgung selbst in die Hand zu nehmen. Nahwärmenetz ist das Ziel.

Von Katrin Weber
Vorreiterrolle: Edingen ist auf dem besten Weg, das erste "Bioenergiedorf" im Lahn-Dill-Kreis zu werden. Foto: Katrin Weber

Vorreiterrolle: Edingen ist auf dem besten Weg, das erste "Bioenergiedorf" im Lahn-Dill-Kreis zu werden. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Vorreiterrolle: Edingen ist auf dem besten Weg, das erste "Bioenergiedorf" im Lahn-Dill-Kreis zu werden. Foto: Katrin Weber

Vorreiterrolle: Edingen ist auf dem besten Weg, das erste "Bioenergiedorf" im Lahn-Dill-Kreis zu werden. Foto: Katrin Weber

So könnte die Zukunft auch in Edingen aussehen: Eine moderne Heizzentrale liefert Wärme an den Ort. Dieses Bild entstand in Mengsberg. Eine Besonderheit ist dort der thermische Solarpark, der einen Teil der Wärme aus Sonnenenergie bezieht. Foto: Bioenergiegenossenschaft Mengsberg eG

So könnte die Zukunft auch in Edingen aussehen: Eine moderne Heizzentrale liefert Wärme an den Ort. Dieses Bild entstand in Mengsberg. Eine Besonderheit ist dort der thermische Solarpark, der einen Teil der Wärme aus Sonnenenergie bezieht. Foto: Bioenergiegenossenschaft Mengsberg eG

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BIOENERGIE IM LAHN-DILL-KREIS

Im Lahn-Dill-Kreis gibt es aktuell 16 BioenergieanlagenSie produzieren auf der Basis von Biogas, Klärgas und Deponiegas überwiegend Strom. Die Anlagen erzeugen insgesamt Strom für rund 4000 Haushalte, teilt Ingo Dorsten, der Klimaschutzmanager des Lahn-Dill-Kreises mit.

Größere Biogasanlagen gibt es in Greifenstein, Leun und HüttenbergAlle Biogasanlagen produzieren rund 14 Millionen Kilowattstunden Strom im Jahr. Dies ist etwa ein Prozent des Gesamtverbrauchs im Kreis.

Eine Anlage, die die Wärme in einem größeren Wärmenetz nutzt, wie sie für Edingen geplant ist, gibt es nach Auskunft von Dorsten im Kreis bisher noch nicht. Erdbach steht am Anfang solcher Überlegungen und beginnt nach einer längeren "Corona-Pause" mit dem Erstellen eines Wärmekatasters.

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