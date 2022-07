Ehrenamtspreis für Vincent Mackel aus Sinn

Ausgezeichnet (v.l.): Klaus Arnold, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Mittelhessen, ehrt Vincent Mackel aus Sinn für sein ehrenamtliches Engagement. Foto: Bürgerstiftung Mittelhessen

SINN/GIESSEN - Sinn/gießen (red). Er hat ein klares Ziel vor Augen: Vincent Mackel ist 14 Jahre alt, als er die Idee hat, in seinem Heimatort Sinn einen Skatepark auf die Beine zu stellen. Er ermutigt andere Jugendliche, mitzumachen.

Ein Verein wird gegründet. Auch die Eltern engagieren sich, Kommunalpolitiker und Bürgermeister schließen sich an. Es können Fördergelder in Höhe von 100 000 Euro akquiriert werden.

Vier Jahre später wird der Skatepark eingeweiht - und ist heute ein zentraler und beliebter Ort für die Kinder und Jugendlichen. Für sein Engagement ist Vincent Mackel mit dem Ehrenamtspreis der Bürgerstiftung Mittelhessen ausgezeichnet worden. Der heute 21 Jahre alte Mackel nahm den mit 1000 Euro dotierten ersten Preis im Rahmen einer Feierstunde im Forum der Volksbank Mittelhessen entgegen. Die Bürgerstiftung hat insgesamt 55 junge Menschen aus Mittelhessen in vier Kategorien mit Ehrenamtspreisen ausgezeichnet. Die Verleihung fand zum neunten Mal statt.

Mit Beharrlichkeit und

viel Einsatz zum Ziel

"Viele sagen, junge Leute tun nichts für die Gesellschaft", sagte Klaus Arnold, Vorstandsvorsitzender der Bürgerstiftung Mittelhessen. "Das stimmt aber nicht, ihr Engagement wird nur viel zu wenig gesehen." Ziel des Ehrenamtspreises sei, auf den Einsatz junger Menschen aufmerksam machen - und zur Nachahmung anzuregen.

Der Preis wird an Menschen zwischen 15 und 25 Jahren vergeben, die sich in besonderer Weise oder über längere Zeit engagieren und Verantwortung übernehmen. Als Gast zeigte sich Olympiasiegerin und Schirmherrin der Tour der Hoffnung Petra Behle vom Engagement der Mittelhessen beeindruckt: "Ehrenamt und Spitzensport haben viele Parallelen. Für mich war in beiden Rollen immer wichtig, dass man sich mit seinem Tun identifiziert, ein gutes Umfeld hat und Erfolge zu weiterer Motivation führen."