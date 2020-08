Ein Lächeln für vorbildliche Autofahrer in Sinn

Übergabe des Dialog-Displays an die Gemeinde Sinn: Gunnar Kirschbaum (l.) und Heinz Born (r.) von der Dillenburger Verkehrswacht mit Bürgermeister Hans-Werner Bender. Foto: Gemeinde Sinn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Sinn (red). Ein Lächeln für die Verkehrsteilnehmer, die sich korrekt verhalten: Die Verkehrswacht des Lahn-Dill-Kreises hat jetzt ein Smiley-Gerät im Wert von rund 2500 Euro an die Gemeinde Sinn übergeben.

Das Gerät misst die Geschwindigkeit von Fahrzeugen, die auf es zufahren. Wer sich an das bestehende Tempolimit hält, bekommt ein lächelndes Gesicht gezeigt.

"Die Verkehrssicherheit in unseren Ortsteilen ist uns eine Herzensangelegenheit", sagte Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) bei der Übergabe durch Gunnar Kirschbaum, den Vorsitzenden der Dillenburger Verkehrswacht, und deren Schatzmeister Heinz Born.

Gemeinde setzt das Gerät

an wechselnden Orten ein

Im Lauf der Aktion "Ein Smiley für die Verkehrssicherheit" wurden bislang knapp 150 Dialog-Displays in Kommunen angebracht. Sinn hatte sich als eine von 290 Städten und Gemeinden um eine solche Tafel beworben.

Eine klare Botschaft an jeden Autofahrer soll die Verkehrssicherheit in Hessen erhöhen: Mit einem lachenden oder grimmigen Smiley werden Autofahrer künftig in Sinn darauf hingewiesen, ob sie zu schnell oder mit angemessenem Tempo unterwegs sind.

Wo das Display in der Gemeinde Sinn aufgehängt wird, werde kurzfristig entschieden, sagte Bender. Es soll künftig an wechselnden Orten eingesetzt werden.