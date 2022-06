Einbrecher machen bei Rincker in Sinn reiche Beute

Die Firma Rincker in Sinn gießt Glocken und Kunstwerke - hier beispielsweise ein Modell der Wetzlarer Altstadt. Nun sind Einbrecher in das Unternehmen eingestiegen und haben großen Schaden angerichtet. Archivfoto: Jenny Berns

SINN - Der Schaden ist beträchtlich, seine genaue Höhe steht aber noch nicht fest: Unbekannte Täter sind in Sinn in die Glocken- und Kunstgießerei Rincker eingestiegen und haben dort große Beute gemacht.

Die Einbrecher haben nach 16 Uhr am Mittwochnachmittag in dem Unternehmen an der Ortsdurchfahrt zugeschlagen. Entdeckt wurde die Tat laut Polizeisprecher Guido Rehr am Donnerstag gegen 6 Uhr.

Nach einer ersten Einschätzung der Firmeninhaber haben die Diebe sowohl fertige Kunstwerke als auch größere Mengen Messing und Kupfer gestohlen. Eine Liste der erbeuteten Gegenstände liegt der Polizei allerdings noch nicht vor.

Aufgrund der Menge der gestohlenen Gegenstände gehen die Ermittler derzeit davon aus, dass die Täter ihre Beute in einem Transporter oder Laster versdtaut haben. Sie hoffen nun auf Zeugen und fragen: Wem sind in der genannten Zeit auf dem Firmengelände in der Wetzlarer Straße verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.

