Einbrecher steigen in Edingen in Halle und Container ein

SINN-EDINGEN - Wie die Polizei mitteilt, sind Einbrecher am Dienstag vermutlich gegen 14.20 Uhr in Edingen in der Straße In der großen Wiese in einen Bürocontainer und in eine große Werkstatthalle eingestiegen. Zuvor haben die Täter das Vorhängeschloss eines Schiebetors geknackt, um auf das Firmengelände zu kommen. Anschließend brachen sie sämtliche Hallenzugänge und die Containertür auf, drangen ein und durchsuchten Schubladen und Schränke. Dabei richteten sie einen reinen Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro an. Art und Umfang der Beute stehen laut Polizei noch nicht fest.

Die Ermittler fragen: Wer hat zur fraglichen Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge auf oder vor dem Firmengelände gesehen? Sachdienliche Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Wetzlar unter Telefon 0 64 41-91 80.