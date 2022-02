Eine Kontrolle - sechs Verstöße auf einmal

Symbolfoto: Uli Deck/dpa

SINN - Das passiert Polizisten bei Kontrollen auch nicht alle Tage: Bei einer solchen am Dienstag in der Sinner Weserstraße deckten sie gleich sechs Verstöße auf einmal auf. Sie hielten einen 32-Jährigen aus Sinn an, bei dem sie dann feststellten, dass er offenbar nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Zudem war sein Dreier-BMW nicht zugelassen. Vielmehr hatte er fremde, entstempelte Kennzeichen eines anderen Fahrzeugs an seinem Wagen angebracht. Die Zulassungsplakette hatte er laut Polizei auf einfachem Papier ausgedruckt, zurechtgeschnitten und an entsprechender Stelle auf das Nummernschild aufgeklebt, um damit den Anschein einer ordentlichen Zulassung zu erwecken.

Zudem ergaben sich den Beamten Hinweise auf Drogenkonsum bei dem 32-Jährigen. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe auf der Herborner Wache. Der Sinner muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Fahrerlaubnis, eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und gegen das Kraftfahrzeug-Steuergesetz sowie wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss verantworten.