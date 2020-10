Elvis Presley kehrt zurück nach Bad Nauheim

Zweimal Elvis, einmal als Gussmodell (l.) und einmal als Bronzestatue: Meike Berger (l.) und Angela Storm, die beiden Initiatorinnen des Projekts mit dem doppelten "King of Rock'n'Roll". Das Denkmal ist für eine Brücke in Bad Nauheim bestimmt, wo Presley als US-Soldat in dieser Pose fotografiert worden ist. Foto: Tanja Eckel