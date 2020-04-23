Erotikbranche: Geschäfte laufen trotz Coronavirus befriedigend

Es gibt nicht viele Gewinner der Corona-Krise. Doch die Erotik-Branche gehört dazu. Daheim bleiben weckt offenbar die Lust der Menschen. Was sagen die lokalen Händler?
In Corona-Zeiten boomt die Nachfrage nach Sexspielzeug. Online-Händler verzeichnen deutliches Wachstum. Foto: Wolfgang Kumm/dpa
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STANDORTSUCHE: ORION IN WETZLAR BLEIBT NACH SHUTDOWN ZU
Seit Montag eröffnen peu à peu auch die
elf Orion-Fachgeschäfte in Hessen wieder. Nicht mehr darunter ist der Filiale im Lahnhof in Wetzlar. Da die Ladenpassage absehbar komplett abgerissen sein wird, sucht Orion seit vielen Monaten nach einem neuen Standort - ohne bislang fündig geworden zu sein, so Sprecher Sven Seipp. Bislang habe es an der nötigen Infrastruktur gehapert. Die Rahmenbedingungen müssten stimmen.
Orion habe sich daraufhin entschieden, das Geschäft im Lahnhof
nach der Zwangsschließung nicht mehr zu öffnenDas aber solle keine endgültige Absage an Wetzlar sein, wo Orion seit vielen Jahren vertreten sei, betont Seipp. Unterstützung bei der Suche nach dem neuen Standort komme vom Wetzlarer Stadtmarketing, die Hoffnung ruhe momentan auf einigen Neubauprojekten.
Bis dahin befindet sich das nächste Orion-Geschäft in Linden. Seipp: "Wir hoffen, dass unsere Kunden bereit sind,
den Weg auf sich zu nehmen, und nicht ins Internet abwandern."
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.04.2020 um 14:00 Uhr publiziert.