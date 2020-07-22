Es wird geprüft, ob ein Disziplinarverfahren eröffnet wird

Hans-Werner BenderArchivfoto: Frank Rademacher
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PARAGRAF 75 HGO
Im Paragraf 75 in der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist die "Erzwingung eines
Disziplinarverfahrens durch die Gemeindevertretung" geregelt.
Darin heißt es in Absatz 1: "Verletzt ein
Bürgermeister oder Beigeordneter seine Amtspflicht gröblich, kann die Gemeindevertretung bei der Aufsichtsbehörde die Einleitung eines Disziplinarverfahrens beantragen. Der Beschluss bedarf der Mehrheit der gesetzlichen Zahl der Gemeindevertreter."
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