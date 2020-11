Feuer an Wohnhäusern in Sinner Elbestraße

Zwei Carports standen in der Sinner Elbstraße am Donnerstagabend in Flammen. Die Feuerwehr versuchte, das Übergreifen auf die benachbarten Wohnhäuser zu verhindern. Foto: Jörg Fritsch

SINN - Ein Brand ist am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr an zwei Wohnhäusern in der Sinner Elbestraße ausgebrochen. Zwei Carports zwischen den beiden Wohngebäuden standen bei Eintreffen der Einsatzkräfte komplett in Flammen, wie Jens Petri, Gemeindebrandinspektor der Feuerwehr in Sinn, auf Nachfrage mitteilte. Auch die darin befindlichen Fahrzeuge brannten. Personen befanden sich glücklicherweise nicht in den Gebäuden. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig ins Freie retten.

Die 72 Einsatzkräfte der Wehren aus Sinn, Haiger und Herborn konnten laut Petri verhindern, dass die Flammen auf die beiden Wohnhäuser übergriffen. Aktuell werde noch geprüft, inwieweit die Häuser in Mitleidenschaft gezogen wurden. "Derzeit gehe ich davon aus, dass eines der beiden Häuser unbewohnbar ist", sagte der Gemeindebrandinspektor. Die Nachlöscharbeiten werden wohl noch bis Mitternacht andauern.