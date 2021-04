Fit bleiben: Neuer Verein in Sinn macht es möglich

Sport in Corona-Zeiten: Noch können Sven Kirsten und seine Mitstreiter nur Online-Training anbieten. Foto: Christoph Buskies

SINN - Fit bleiben, durchtrainiert sein und leistungsstark den Herausforderungen in der Schule oder auf der Arbeit begegnen - so könnte man das Ziel des im Januar in Sinn gegründeten Vereins "SV Fighting & Fitness" benennen.

Das Angebot umfasst dabei mehrere Sportrichtungen. Es gibt ein Athletiktraining für alle sportinteressierten Jugendlichen und Erwachsenen, die etwas für ihre Gesundheit und ihren Körper tun möchten. Für Kampfsportinteressierte stehen Kickboxen und klassisches Boxen zur Wahl. Für junge Mütter ist ein spezielles Athletik-Training im Angebot, bei dem auch Babys und Kleinkinder willkommen sind. "Gerade in unserer heutigen Zeit ist es besonders wertvoll, sich von Grund auf gesund zu halten. Man tut dabei etwas für sich, und zugleich entwickelt man Verantwortung seinen Mitmenschen gegenüber," sagt Trainer und Vorsitzender Sven Kirsten, dessen neuestes Projekt das Einzel-, Partner- oder Kleingruppentraining nach der "LifeKinetik"-Methode ist. In der gezielten Zusammenstellung von Bewegung, Wahrnehmung und Kognition wird die Denkleistung in besonderer Weise gestärkt. Der fünfmalige Weltmeister im Profikickboxen trainiert seit Jahren die Weltelite der jungen Kickboxsportler.

Die verschiedenen Angebote des Sinner Vereins sind offen für alle sportinteressierten Menschen. "Es ist immer möglich, einfach reinzuschnuppern und das jeweilige Training auszuprobieren", sagt Micha Debus, der Zweite Vorsitzende des Vereins.

Darauf hoffen, dass der Hallenbetrieb wieder startet