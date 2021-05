2 min

"Free ESC": Jördis Tielsch gewinnt mit Rea Garvey

Für Jördis Tielsch war schon die Teilnahme am "Free European Song Contest" eine große Sache. Nun hat die Sinnerin an der Seite von Rea Garvey sogar den Sieg in der TV-Show geholt.

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg