Fritz Reucker stirbt mit 85 Jahren

Sinn-Fleisbach (np). Fritz Reucker ist tot. Der langjährige Mitarbeiter unserer Zeitung ist am vergangenen Freitag im Alter von 85 Jahren im Kreise seiner Familie gestorben.

Nicht nur sie, auch die Redaktion und viele Fleisbacher trauern um Reucker, der ein fester Bestandteil des Dorflebens war und dieses durch seine journalistische Tätigkeit auch wie kein zweiter nach außen transportierte.

68 Jahre lang war er zuverlässig mit Block, Stift und Kamera unterwegs, um vor allem über die Aktivitäten der Fleisbacher Vereine zu berichten, in denen er überall auch Mitglied war. Ob Hauptversammlung, Konzert, Bauvorhaben oder Grenzgang - mit im Boot war stets "(fr)", der alles in Wort und Bild dokumentierte und oft schon nachts am Schreibtisch saß, während die anderen noch feierten. Die fertigen Berichte trudelten meist schon früh am nächsten Morgen in der Redaktion ein.

"Die Zeitung, das war sein Leben", sagt seine Ehefrau

"Die Zeitung, das war sein Leben", fasst seine Ehefrau Christel zusammen. Schon als 17-Jähriger war der gebürtige Fleisbacher für unsere Redaktion unterwegs. Seine ersten Berichte verfasste er noch handschriftlich.

Nicht nur der Lokalteil dieser Zeitung wurde durch ungezählte Artikel von Fritz Reucker bereichert. In seiner Funktion als Gau- und Kreispressewart der Schützen lieferte er zudem viele Berichte für den Sportteil. Und auch die Öffentlichkeitsarbeit für den Deutschen Verband für Schweißtechnik (DVS), in dem er über 40 Jahre lang Mitglied war, war über viele Jahre hinweg sein Metier.

Beständigkeit und Zuverlässigkeit zeichneten Reucker in all dieser Zeit aus. Erst zum Jahresende 2019 packte er Notizblock und Kamera endgültig in den Schrank. Gesundheitliche Gründe und das Alter nannte "(fr)" dafür, die Mitarbeit für unsere Zeitung nach knapp sieben Jahrzehnten einzustellen.

Obwohl er seit fünf Jahren gegen seine Krankheit kämpfte, war ihm das nicht anzumerken. Stets blieb er guten Mutes, auch bei unserem letzten Besuch in der Fleisbacher Gassgartenstraße, als ihn die Redaktion offiziell als Mitarbeiter verabschiedete. Das war kurz vor Weihnachten vergangenen Jahres.

Nun, nur gut acht Monate später, ist der Abschied leider endgültig. Aber wir werden uns immer gerne an unseren "(fr)" erinnern.

Die Trauerfeier mit Urnenbeisetzung findet am Freitag, 7. August, um 14 Uhr auf dem Fleisbacher Friedhof statt.