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Mittwoch, 10.06.2020 - 17:02
4 min

Gegen Bürgermeister Bender soll ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden

Sinns Parlamentarier wollen keine Alleingänge des Gemeindeoberhaupts mehr erleben. Bettina Lebershausen (SPD) sagt dazu: "Lass uns nicht so oft im Regen stehen."

Von Katrin Weber
Steht im Sinner Gemeindeparlament wegen einiger seiner Entscheidungen mehrheitlich in der Kritik: Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos). Foto: Archiv Herborner Tageblatt

Steht im Sinner Gemeindeparlament wegen einiger seiner Entscheidungen mehrheitlich in der Kritik: Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos). Foto: Archiv Herborner Tageblatt

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INFO

Hans-Werner Bender (parteilos) war 2012 mit Michael Krenos in der Stichwahl um das Amt des Sinner Bürgermeisters. 51 Prozent der gültigen Stimmen machten ihn zum Verwaltungschef. Bei der Wahl 2018 entfielen auf Bender im ersten Wahlgang gegen Christoph Herr (CDU) 75,4 Prozent der gültigen Stimmen.

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