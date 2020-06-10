Gegen Bürgermeister Bender soll ein Disziplinarverfahren eingeleitet werden

Steht im Sinner Gemeindeparlament wegen einiger seiner Entscheidungen mehrheitlich in der Kritik: Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos). Foto: Archiv Herborner Tageblatt
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INFO
Hans-Werner Bender (parteilos) war
2012 mit Michael Krenos in der Stichwahl um das Amt des Sinner Bürgermeisters. 51 Prozent der gültigen Stimmen machten ihn zum Verwaltungschef. Bei der Wahl 2018 entfielen auf Bender im ersten Wahlgang gegen Christoph Herr (CDU) 75,4 Prozent der gültigen Stimmen.
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