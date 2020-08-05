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Mittwoch, 05.08.2020 - 06:33
3 min

Geld bewilligt: Dorfentwicklung in Sinn soll nun vorangehen

Läuft dem Dorfentwicklungsprogramm die Zeit davon? Rüdiger Geis befürchtet das. Das Parlament hat nun Mittel für acht Projekte freigegeben, darunter für das "Haus der Vereine".

Von Katrin Weber
Sinns Alte Schule: Als "Haus der Vereine" soll sie mit dem Dorfentwicklungsprogramm für Veranstaltungen wie Kleinkunst und Kino hergerichtet werden. Foto: Katrin Weber

Sinns Alte Schule: Als "Haus der Vereine" soll sie mit dem Dorfentwicklungsprogramm für Veranstaltungen wie Kleinkunst und Kino hergerichtet werden. Foto: Katrin Weber

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Fotos
Sinns Alte Schule: Als "Haus der Vereine" soll sie mit dem Dorfentwicklungsprogramm für Veranstaltungen wie Kleinkunst und Kino hergerichtet werden. Foto: Katrin Weber

Sinns Alte Schule: Als "Haus der Vereine" soll sie mit dem Dorfentwicklungsprogramm für Veranstaltungen wie Kleinkunst und Kino hergerichtet werden. Foto: Katrin Weber

Für die Planungen für das "Haus der Vereine" in der alten Schule hat die Gemeindevertretung den Eigenanteil von 5040 Euro freigegeben. Foto: Katrin Weber

Für die Planungen für das "Haus der Vereine" in der alten Schule hat die Gemeindevertretung den Eigenanteil von 5040 Euro freigegeben. Foto: Katrin Weber

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FÜR DIESE KOMMUNALEN PROJEKTE IN SINN GAB DAS PARLAMENT GELD FREI

Einstimmig hat die Sinner Gemeindevertretung die Eigenanteile für acht kommunale Projekte in der Dorferneuerung freigegeben. Nun sollen die entsprechenden Förderanträge gestellt werden. Die Förderquote beträgt grundsätzlich 70 Prozent netto. Nur für die Verfahrensbegleitung gibt es mehr, nämlich 80 Prozent aus dem Topf des Landes Hessen. Nachfolgend die Projekte, für die das Parlament 132 820 Euro zur Verfügung gestellt hat:

Beratung für private Anlieger, Eigenanteil: 4600 Euro (oder 9200 Euro bei Bedarf im Nachtragshaushalt).

Verfahrensbegleitung Dorfentwicklung: Gesamte Dorfentwicklung, Eigenanteil: 22 900 Euro; Prozessbegleitung "Bioenergiedorf" Edingen, Eigenanteil: 4600 Euro.

Städtebauliches und freiräumliches Konzept Kerngemeinde Sinn, Eigenanteil: 16 100 Euro.

Naherholungsanlage Edingen, Eigenanteil: 3680 Euro.

Funktionserweiterung "Haus der Vereine", Eigenanteil: 5040 Euro.

Umfeldgestaltung Kapellchen Sinn, Eigenanteil: 9200 Euro.

Entwicklungskonzept und Vorbereitungen Ecke Greifensteiner Weg/Landstraße in Edingen (Grunderwerb/Rückbau), Eigenanteil: 57 500 Euro.

Investitions- und Betriebsvereinbarung zur gemeinsamen Nutzung des evangelischen Gemeindehauses Sinn, Eigenanteil: 4600 Euro.

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