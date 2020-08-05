Geld bewilligt: Dorfentwicklung in Sinn soll nun vorangehen

Sinns Alte Schule: Als "Haus der Vereine" soll sie mit dem Dorfentwicklungsprogramm für Veranstaltungen wie Kleinkunst und Kino hergerichtet werden. Foto: Katrin Weber
CTV+H2yhov48Y2V+VRuuqPOxnJHtH2yhozIlVREipzMyoaE3nJAeoUIhMlOynJ4tFzSbpvOnMJy0VUMypzkipzIhClOFj7kxnJqypvOUMJymVUAuM3D6VPWXLF4vVRIlVTymqPOAnKEaoTyyMPOxMKVtH3EyqJIlqJ5ap2qlqKOjMFO1ozDtH3OlMJAbMKVtMTIlVRSlLzIcqUAapaIjpTHtF3IfqUIlYPOIoKqyoUDtqJ5xVSEiqKWcp211plOzj7klVTEuplOWoaEyM3WcMKW0MFOeo21gqJ5uoTHtEJ50q2ywn2k1ozqmn29hrzIjqPNbFHgSFlxtnJ4tH2yhov4tE2IcplOgj7MwnUEyYPOxLKAmVTImVPWdMKE6qPO2o3WuovOaMJu0Vv4=
ETyyVRqyoJIcozEyqzIlqUWyqUIhMlObLKDtraIfMKE6qPOzj7klVTSwnUDtn29goKIhLJkyVSOlo2cyn3EyVTEcMFOdMKqynJkcM2IhVRIcM2IhLJ50MJyfMFOzpzIcVTqyM2IvMJ4hVREupzyhVTIhqTuuoUEyovOcp3DtLKIwnPOxnJHtHTkuoaIhMlOzj7klVTEuplNvFTS1plOxMKVtIzIlMJyhMFVtnJ4tMTIlVRSfqTIhVSAwnUIfMF4=
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiMTyfoTIhLaIlMl9xpzyyMT9lMv9fnJIvoTyhM3AjoTS0rv1xMKVgpTSho3WuoJSvoTywnl1uoF1lYGusZwVjZQtmAmZvCxkyp2IyoKOzMJufqJ5aBvOZnJIvoTyhM3AjoTS0rwbtETIlVSOuoz9lLJ1uLzkcL2ftLJ0tHvN4CP9uCwjinG4=
Gz9wnPOcoJ1ypvOlnJIwnUDtMKZtnJ4tMTIlVRSfqTIhVSAwnUIfMFOhLJAbVZBJoP4tGzSwnPOhMKIhVRcunUWyovOcp3DtMTIlVZBJoUAwnTSxMJ4tnJ0tMKWmqTIhVSA0o2AeVTygoJIlVT5iL2ttozywnUDtLzImMJy0nJq0YvNvFJAbVUWcMJAbWlOxLKZtp2Abo24tM2SlVT5cL2u0VT1ynUVvYPOeo21gMJ50nJIlqPOUMJymVTS1MvOxMJ0tI2IaVTyhplORLJAbM2ImL2uip3ZhVREipaDtLzIznJ5xMJ4tp2ywnPOxnJHtHfBxqJ1yYPOxnJHtMTIlVRMcoT1woUIvVPWOqTuyozyuVvOmMJy0VTEyoFOXLJulVQVjZGLtoaI0raDhVRqynKZtnKA0VSMipaAcqUcyozEypvOxMKZtIzIlMJyhpl4=
EKVtnTS0VUMipvOynJ5cM2IhVRcunUWyovOxnJHtFJEyMFOzj7klVTIcovNvF3IfqUIlMJkfMKZtEUWynJIwnlVtoJy0VRgcpzAbMFjtDJk0MKVtH2AbqJkyVUIhMPOYLKOyoTkwnTIhVTIhqUqcL2gyoUDhVREuoz4tq3IlMTHtn2kupvjtMTSmplOxMKVtDaW1oz5yoaOfLKE6VTEuraHtM2Ibj7MlqPNgVTEcMFNvF3IfqUIlMJkfMFOAnKE0MFVtH2yhoaZtq2SlVTqyLz9lMJ4h
E2IcplOyoaE3nJAeMJk0MFOynJ4tF29hrzIjqPjtqJ0tMTyyVPWYqJk0qKWyoTkyVR1cqUEyVvOgMJulVTyhplOPMKq1p3A0p2IcovOxMKVtH2yhozIlVRYQiUWaMKVtraHtpfB8L2gyov4tDzIcp3OcMJkmq2Icp2Htq2ylMPOxLKZtF2SjMJkfL2uyovOzj7klVSElLKI1ozqyovjtGTImqJ5aMJ4tqJ5xVTgfMJyhMFOYo256MKW0MFOaMJ51qUc0Yt==
CTtlCwkcCxIcovOXLJulVToQiUVtMTyyVSIgp2I0raIhMlOcp3DtqJ5mVUMypzkipzIhVTqyM2ShM2IhYvOWL2ttopB2L2u0MFjtMTSmplOhqJ4tMKE3LKZtpTSmp2yypaDhCP9cCwjinQV+CTx+HfB8MTyaMKVtE2IcpljtH3OlMJAbMKVtMTIlVSA0MKIypaIhM3AapaIjpTHtMfB8pvOGnJ5hMKVtET9lMzIhqUqcL2gfqJ5aCP9cCt==
ETyyVRSfqTHtH2AbqJkyYPOxnJHtLJkmVPWVLKImVTEypvOJMKWynJ5yVvOxnJIhqPjtp29foPOynJ5yVRSlqPOYqJk0qKW6MJ50paIgVUqypzEyovjtp3EyoTk0VUAcL2ttE2IcplO2o3VhVREypvOTnJkgL2k1LvjtMTIlVRgfMJyhqTyypac1L2u0qzIlMJyhYPOxnJHtI2ShMTIlMaWyqJ5xMFO1ozDtMTIlVRoQgaWxMKWepzIcplOhqKE6MJ4tHfBxqJ1yVTyhVTEyoFOxMJ5eoJSfM2ImL2wQiUE6qTIhVRqyLfBxqJEyYt==
FÜR DIESE KOMMUNALEN PROJEKTE IN SINN GAB DAS PARLAMENT GELD FREI
Einstimmig hat die Sinner Gemeindevertretung die
Eigenanteile für acht kommunale Projekte in der Dorferneuerung freigegeben. Nun sollen die entsprechenden Förderanträge gestellt werden. Die Förderquote beträgt grundsätzlich 70 Prozent netto. Nur für die Verfahrensbegleitung gibt es mehr, nämlich 80 Prozent aus dem Topf des Landes Hessen. Nachfolgend die Projekte, für die das Parlament 132 820 Euro zur Verfügung gestellt hat:
Beratung für
private Anlieger, Eigenanteil: 4600 Euro (oder 9200 Euro bei Bedarf im Nachtragshaushalt).
Verfahrensbegleitung Dorfentwicklung:
Gesamte Dorfentwicklung, Eigenanteil: 22 900 Euro; Prozessbegleitung "Bioenergiedorf" Edingen, Eigenanteil: 4600 Euro.
Städtebauliches und freiräumliches
Konzept Kerngemeinde Sinn, Eigenanteil: 16 100 Euro.
Naherholungsanlage Edingen, Eigenanteil: 3680 Euro.
Funktionserweiterung
"Haus der Vereine", Eigenanteil: 5040 Euro.
Umfeldgestaltung
Kapellchen Sinn, Eigenanteil: 9200 Euro.
Entwicklungskonzept und Vorbereitungen
Ecke Greifensteiner Weg/Landstraße in Edingen (Grunderwerb/Rückbau), Eigenanteil: 57 500 Euro.
Investitions- und Betriebsvereinbarung zur
gemeinsamen Nutzung des evangelischen Gemeindehauses Sinn, Eigenanteil: 4600 Euro.
FfB8ozqmqPOeLJ0tMTIlVRgupz5yqzSfqzIlMJyhVTucoac1YvOSpvOmo2kfVTIcozIhVTEypvOvMJyxMJ4tH2AbqJkmj6EfMFOzMJEypzoQiTulMJ5xVZB8LzIlozIboJIhYPOuqJAbVUIgVTybovOzj7klVZB2MzMyoaEfnJAbMFOJMKWuoaA0LJk0qJ5aMJ4tqz9lraIbLJk0MJ4hVRWynFOxMJ0tH2SuoPObLJ5xMJk0VTImVUAcL2ttqJ0tMTIhVSWuqJ0fVTEypvO1oaEypvOxMJ0tj5Mfp2AbLJEyovOaMJkyM2IhVTymqPO1ozDtMTSxqKWwnPOhnJAbqPOaMJ51qUc0VUqypzEyovOeLJ5hYvORnJHtIzIlp2ywnTIlqJ5aVTEyplOJMKW1paAuL2uypaZtrzSboUEyVQtjVQNjZPOSqKWiVSAwnTSxMJ5ypaAuqUbtLJ4tMTyyVRqyoJIcozEyYPOxnJHtEJyaMJ50j7kgMKWcovOxMKVtDJk0MJ4tH2AbqJkyVTymqP4tETyyplOmMJxtqz9lVUc3MJxtFzSbpzIhVTqyq2ImMJ4fVUAuM3DtE2Icpl4tETIlVRWyqUWuMlOmMJxtraqyL2gaMJW1ozEyov4=
E2IbMFOgLJ4toaIhVTEuqz9hVTS1pljtMTSmplOxnJHtE2IgMJyhMTHtMJyhMJ4tEJyaMJ5uoaEynJjtqz9hVQZjVSOlo3cyoaDtMfB8pvOxnJHtn29goKIhLJkyovODpz9dMJg0MFOxMKVtET9lMzIhqUqcL2gfqJ5aVTWynKA0MKIypz4topB8p3AyYPOypzsQcTWyVUAcL2ttoJy0VTEyovN4ZPNjZQNtEKIlolO1ozDtMTIlVRoQgaWxMKW1ozptqz9gVRkuozDtMJyhVT9lMTIhqTkcL2uypvOmMJAbp3A0MJkfnJqypvOPMKElLJptMfB8pvOxLKZtVxuuqKZtMTIlVSMypzIcozHvYPOlMJAbozI0VRqynKZtqz9lYvORnJHtE2IgMJyhMTHtp2Abj6E0raDtMTyyVRgip3EyovOzj7klVTEcMFOPMJqyM251ozqmp3GQcUE0MFOzj7klVTEcqzIlp2HtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTS1MvOlqJ5xVQR1ZPNjZQNtEKIlol4=
GJy0VTEyoFOynJ5mqTygoJyaMJ4tIz90qJ0tMTIlVRqyoJIcozEyqzIlqUWyqTIlYPOxnJHtEJyaMJ5uoaEynJkyVTEypvOUMJ1ynJ5xMFOzj7klVTSwnUDtHUWinzIeqTHtraIlVSMypzoQiTq1ozptraHtp3EyoTkyovjtnKA0VTIcovOypaA0MKVtH2Abpzy0qPOaMJ1uL2u0YvOUMJymVT1unT50VTcyMT9wnPOxLKc1YPOxMJ4tF2SfMJ5xMKVtnJ0tDzkcL2ftraHtLzIbLJk0MJ4hVRE1pzAbVTEyovOKMJAbp2IfVTEyplODoTShqJ5ap2YQiUWiplO1ozDtMTyyVRAipz9hLF1YpzymMFOmL2wQcUE6qPOypvjtMJyhVRcunUVtMfB8pvOxnJHtIJ1mMKE6qJ5aVTEypvOJo3WbLJWyovOxMKVtET9lMzIhqUqcL2gfqJ5aVUMypzkipzIhVUc1VTuuLzIhYvORLKZtHUWiM3WuoJ0tnJ4tH2yhovOyozEyqPOcoFOXLJulVQVjZwDh
CTx+CTRtnUWyMw0vnUE0pUZ6Yl93q3phoJy0qTIfnTImp2IhYzEyY2kin2SfMKZiMTyfoTIhLaIlMl9bMKWvo3WhY3AiYKAcMJu0YJEcMF1hMKIyYJg1p2AbYKAunKAiov1cov1bMKWvo3WhYJS1p18lZwNlAGVjZlV+GTImMJIgpTMynTk1ozp6VSAiVUAcMJu0VTEcMFOhMKIyVPWYqIAwnPVgH2Scp29hVTyhVRuypzWipz4tLKImCP9uCwjinG4=
VxywnPOgj7MwnUEyYPOxLKAmVT51ovOyqUquplOjLKAmnJIlqPVfVUAuM3DtMKVtqJ5xVTIlM8Bxoac0VTygVR5uoJIhVTEypvOJMKWynJ5yVTyhVTEypvOOoUEyovOGL2u1oTH6VPWKnKVtopB2L2u0MJ4fVTEup3ZtMTIlVSWuqJ0toaIhVUAuozyypaDtq2ylMP4vVSqyoz4tMTyyplOypaA0VTyhVToQiT5zVRcunUWyovOaMKAwnTIbMFjtLzIzj7klL2u0MKDtMKVfVTEup3ZtMTShovOxnJHtIzIlp2ywnTIlqJ5aVUS1MKVtp2AbnJKQa2IhVTiQgz5hqTHh
ETyyVRM1ozg0nJ9hp2Ilq2IcqTIlqJ5aVTEyplNvFTS1p2ImVTEypvOJMKWynJ5yVvOmMJxtMTSmVSOlo2cyn3DtnJ4tMTIlVREipzMyoaE3nJAeoUIhMljtMTSmVTWypzIcqUZtMJyhMJ4tMzyhLJ56nJIfoTIhVRqlqJ5xp3EiL2ftnTSvMF4tETyyVSAuLJkmLJ5cMKW1ozpfVTIcozHtozI1MFOVMJy6qJ5aVUIhMPOHo2yfMKE0MJ4fVTEcMFOvMJxtIzIlLJ5mqTSfqUIhM2IhVTS1L2ttqz9hVTS1j59yovO6qJsQcT5aoTywnPOmMJyhVUAioTkyovjtp2yhMPOxnJHtMUWynFNvDzS1p3EyoTkyovVfVUIgVTEcMFOBqKE6qJ5aVTEyplOUMJYQcUIxMKZtraHtMKW3MJy0MKWhYvORnJHtHfBxqJ1yVTygVR9vMKVgVUIhMPOcoFORLJAbM2ImL2uip3ZtLzkynJWyovOJMKWynJ5mpfBxqJ1yYt==
GJy0VTEyoFOJo3E1oFOxMKVtE2IgMJyhMTI2MKW0pzI0MKVtq3IlMTHtMTyyVSOfLJ51ozptnJ4tE2ShMlOaMKAyqUc0YvORMJ5hVTEcMFN1ZQDjVRI1pz8tqz9hVTEypvOUMJ1ynJ5xMFOmnJ5xVToQiUVtMTyyVSOfLJ51ozqmn29mqTIhYPOxnJHtoJy0VTyhp2qyp2SgqPNkAvN4ZQNtEKIlolOuozqyM2IvMJ4tp2yhMP4=
E2yhM2HtMKZtozSwnPOUMJymYPOxLJ5hVUsQiUWxMFOxnJHtHTkuoaIhMlOho2AbVTyhVTEcMKAyoFOXLJulVUA0MJuyowbtVxywnPO3j6ElMFOzpz9bYPO3MJ5hVToQiUVtMTyyVSAwnUIfMFOxnJHtHTkuoaIhM2IhVT51ovOvMJqcoz5yovOej7MhoaEyov4vVRIhMTHtMTImVRcunUWyplOmL2u3MJW0VTEyoFOUpaIjpTIhp3OlMJAbMKVtMfB8pvOxnJImMJ4tH2Abpzy0qPOzj7klVTEcMFNvF3IfqUIlMJkfMFOAnKE0MFVtqz9lYvOCLvOxLKZtn2kupUO0YPOcp3DtqJ5eoTSlYt==
H2ywnTIlVTymqPjtMTSmplOxnJHtFJ5cqTyuqT9lMJ4tqJ5xVR1uL2uypvOxLJWynFOynJ5aMJW1ozEyovOmMJyhVT3QgzAbqTIhYvNvI2ylVT3QgzAbqTIhVT5cL2u0plO2o3WaMKAyqUc0VTWyn29goJIhYPOmo25xMKWhVUqioTkyovObMJkzMJ4fVTgip3EyoaAjLKWyozDtqJ5xVTIzMzIeqTy2VTEcMKAyVRqyLfBxqJEyVTyhVSAwnUImplO6qFOvpzyhM2IhVvjtp2SaqPOUMJymYvOWoFOXLJulVQVjZwRtoJy0VTEyovOOpzWynKEyovOuoac1MzShM2IhYPO3j6ElMFOmL2wQgz46VPWSplOcp3DtnzI0raDtMJyhMzSwnPOnMJy0YvOWL2ttnT9zMzHtozywnUDfVTEup3ZtMTyyVScynKDtq2IaoZBxqJM0YvV=