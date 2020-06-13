Lokales

Sinn

mehr aus Sinn
plus
Samstag, 13.06.2020 - 08:01
2 min

Gemeinde Sinn baut in Edingen einen neuen Kindergarten

Drei Millionen Euro soll die Kita kosten. Das ist die höchste Investition in der Geschichte der Gemeinde. Der Beschluss dazu im Parlament fiel einstimmig aus.

Von Katrin Weber
Ein deutliches Zeichen für die Zukunft: Sinns Gemeindevertreter sprechen sich einstimmig für den Neubau der Kita in Edingen aus. Foto: Katrin Weber

Ein deutliches Zeichen für die Zukunft: Sinns Gemeindevertreter sprechen sich einstimmig für den Neubau der Kita in Edingen aus. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+H2yhov1SMTyhM2IhYwjiLw4tGaIhVTymqPOyplOcovOaMKqcp3AypvOKMJymMFO1oaEypvORLJAbVUIhMPOTLJAbBvOGnJ5hplOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKEypvObLJWyovOxMJ4tGzI1LzS1VTEypvOYnJ5xMKW0LJqyp3A0j6E0qTHtXRgcqTRcVTyhVRIxnJ5aMJ4tLzImL2ufo3AmMJ4hVRqyLzS1qPO3MKWxMJ4tp29foPOhj7MlMTkcL2ttMTImVREipzMaMJ1ynJ5mL2uuMaEmnTS1p2ImVRSgVSAwnTS0qTIhp3GQiTAeYt==
GJy0VTEyoFOynJ5mqTygoJyaMJ4tIz90qJ0tMz9fM3EyovOxnJHtGJShMTS0p3Elj6EaMKVtMTIlVTI4qUWuVTIcozWypaIzMJ5yovOYnKEuYHgioJ1cp3Aco24fVTEcMFOxMJ4tGzI1LzS1VTIgpTMunTjhVREuplOCnlOaLJVtMTyyVRqyoJIcozEyqzIlqUWyqUIhMlO2o3WvMJuuoUEfnJAbVTEypvOUMJ5ynT1cM3IhMlOxMKZtIz9lnTSvMJ5mVP0tMTyyVR9zMzIhoTIaqJ5aVTEyplOToZBxL2uyoz51qUc1ozqmpTkuoaZtMfB8pvOxMJ4tqz9lM2ImMJuyozIhVRWypzIcL2ttoZBxqJM0VT5iL2ttYFO1ozDtqz9lLzIbLJk0oTywnPOxMKVtopB2M2kcL2uyovOTj7MlMTIlqJ5aYvORnJHtn29goKIhLJkyVRWyqUWyqKIhM3AynJ5lnJAbqUIhMlOmo2kfVUW1ozDtMUWynFOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolOeo3A0MJ4hVREuoJy0VTymqPOxnJHtF2y0LFOxnJHtLzymnTIlVTwQgzAbp3EyVRyhqzImqTy0nJ9hVTyhVTEypvOUMKAwnTywnUEyVTEypvOUMJ1ynJ5xMFOGnJ5hpl4=
VyIhqTIlVSMipzWynTSfqPVtLKIwnPOxMJ4tH3OypaW2MKWgMKWeVTS1MzqynT9vMJ4=
ETyyVRqyoJIcozEyqzIlqUWyqUIhMlOvMKAwnTkip3ZtLKIwnPjtMTSmplOynJ4tnTIcoJymL2uyplOOpzAbnKEyn3E1pzYQiUWiVT1cqPOxMJ4tpaIhMPNlZmNtZQNjVRI1pz8tqTI1pzIhVSOfLJ51ozqyovOvMJS1MaElLJq0VUqypzEyovOmo2kfYvOnqJEyoFObo2VtMTSmVSOupzkuoJIhqPOgnKDtMTIgVRucoaqynKZtVaIhqTIlVSMipzWynTSfqPVtMTIhVSAjMKWlqzIloJIlnlOuqJLfVTEyovOyplOcoFOVLKImnTSfqPOuqJLtMTyyVRyhqzImqTy0nJ9hVTqyp2I0raDtnTS0qTHh
ETyyVT5yqJHtF2y0LFOmo2kfVTElMJxtE3W1pUOyovO1ozDtMJyhMFOYpzyjpTIhM3W1pUOyVTWyn29goJIhYvORMKW6MJy0VTSlLzIcqTI0VTEcMFOSnJ5lnJAbqUIhMlOuoUZtraqynJqlqKOjnJqypvOYnJ5xMKWaLKW0MJ4toJy0VTWcplO6qFN0ZvOYnJ5xMKWhYvOKMJyfVTEcMFOBLJAbMaWuM2HtozSwnPODoZBxqUcyovOzj7klVRgcozEypvOcoFOOoUEypvO2o24tMUWynFOvnKZtp2IwnUZtFzSbpzIhYPOzj7klVSc3MJydj6EbpzyaMFO1ozDtMfB8pvOYpzyjpTIhpTmQcUE6MFOaMKA0nJIaMJ4tnKA0YPO3nJkfVSAcoz4tp2IcozIhVTgioJ11ozSfMJ4tF2yhMTIlM2SlqTIhVTS1MaA0o2AeMJ4h
ETSmVTS1p2qyq8BxnTk0MFOOpzAbnKEyn3E1pzYQiUWiVTuuqUEyVTWynFOxMJ4tEKW6nJIbMKWcoz5yovOxnJHtGzSmMFO2o3VhVREypvOUpaIhMQbtETyyVRqlqKOjMJ5lj6E1oJHtq2SlMJ4tMKE3LFO6MJuhVSS1LJElLKEgMKEypvOapfB2j59ypvOuoUZtLzIcVTEyovOuozEypzIhVSMipaAwnTmQcTqyov4tDKKQa2IlMTIgVTqyMzyyoPOcnT5yovOuoFOvMKA0MJ4fVTEup3ZtnzIxMFOUpaIjpTHtnJulMJ4tMJyaMJ5yovOVrJqcMJ5yYFO1ozDtGJS0MKWcLJklLKIgYPOynJ5yovOnqJquozptraIgVRS1j59yozqyoZBxozEyVTuuLzHtp293nJHtMTyyVRS1p3WcL2u0qJ5aVTEypvOGL2ufLJMlj6E1oJHhVR1cqPOxMKVtEJ50p2AbMJyxqJ5aVTEypvOUMJ1ynJ5xMKMypaElMKE1ozptnKA0VTS1L2ttMJyhVRShqUWuMlOxMKVtEyqUYHMlLJg0nJ9hVUMioFOGMKO0MJ1vMKVtZwNkBFO2o20tITymL2t6VREuoJy0VUqioTk0MJ4tMTyyVRMlMJyyovOKj6EboTIlVTIlpzIcL2uyovjtMTSmplOynJ4tLJ5xMKWypvOGqTShMT9lqPNgVUIhMPO6q2SlVUc3nKAwnTIhVTEyoFOvMKA0MJuyozEyovOYnJ5xMKWaLKW0MJ5aMJmQcT5xMFO1ozDtMTIgVREipzMaMJ1ynJ5mL2uuMaEmnTS1plNgVUAiq2yyVTIcozHtMKMyoaE1MJkfMFOKMJy0MKWhqKE6qJ5aVTEyplOuoUEyovOUMJYQcUIxMKZtM2IjpfB8MaDtq2IlMTIhYt==
IJ0tMzyhLJ56nJIfoTHtIJ50MKWmqZB8qUc1ozptMfB8pvOxLKZtE3Wij59jpz9dMJg0VUc1VTWyn29goJIhYPOcp3DtMJyhVRoQgaWxMKWuoaElLJptLzIcoFOFMJqcMKW1ozqmpUYQcUAcMTy1oFNbHyNcVRgup3AyoPOynJ5aMKWynJAbqPO3o3WxMJ4fVTucMpBsVTImVTyhVTEypvOPMKWuqUIhM3A2o3WfLJqyVTS1plOxMKVtIzIlq2SfqUIhMl4tETSzj7klVUAynJIhVRgip3EyovOcovOVj7MbMFO2o24tZljlVR1coTkco25yovOSqKWiVTShM2Iho21gMJ4tq29lMTIhYt==
FJ4tMTyyp2IlVSA1oJ1yVUAcozDtLzIcp3OcMJkmq2Icp2HtMTyyVSIhqTIlLaWcozq1ozptMJyhMKVtI2SfMTgcozEypaEuM2ImM3W1pUOyVUIhMPOynJ4tHzS1oFOzj7klVTEcMFOWozgfqKAco24tqz9hVRgcozEypz4toJy0VRWynTyhMTIlqJ5aVUMipzqyp2IbMJ4hVREcMFOUMJ1ynJ5xMFOGnJ5hVTuuqPOxnJHtoJS4nJ1uoTHtEfB2pzEypaA1oJ1yVUMiovNkYQRkAFOAnJkfnJ9hMJ4tEKIlolOvMJShqUWuM3Dh
FT9zMzIhYPOxLKAmVTEypvOTj7MlMTIlqT9jMvO3nJIxMKVtLKIzM2Izj7kfoUDtq2ylMN==
EJyhMFOOoaE3o3W0VUA0MJu0VUc3LKVtoz9wnPOuqKZhVREcMFOJMKW3LJk0qJ5aVUqcMKZtMTSlLKIzVTucovjtMTSmplOgnKEaMKEynJk0VUqipzEyovOmMJxfVTEup3ZtMTyyVRoQgaWxMKWgnKE0MJjtLJ5aMJWfnJAbVTS1p2qyp2Abj7MjMaDtp2IcMJ4fVTSvMKVtMTSlLJ4tM2IupzWynKEyqPO3MKWxMFjtMTyyVSWcL2u0oTyhnJIhVUc1VTSeqUIuoTymnJIlMJ4tqJ5xVUqcMJEypvOUMJkxVTyhVTEyovOHo3OzVTIcoac1p3EyoTkyov4=
Sinn Ort Hessen Lahn-dill-kreis Sinn Eidingen Region Ticker Ticker-mh
Kommentare
nach oben