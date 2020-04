Gemeinde Sinn tritt bei Einkäufen der Nachbarschaftshilfe in Vorlage

Wer in Sinn den Einkaufsservice der Nachbarschaftshilfe in Anspruch nimmt, für den tritt die Gemeinde beim Bezahlen der Ware in Vorlage. Der "Kunde" erhält später eine Rechnung von der Verwaltung. Foto: Katrin Weber

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

SinnNeuer Weg für die Nachbarschaftshilfe in der Corona-Krise: Die Gemeinde Sinn tritt beim örtlichen Edeka-Markt Kaiser in Vorlage, wenn für Menschen eingekauft wird, die die Hilfe erbeten haben oder die unter Quarantäne gestellt sind. So funktioniert das Modell.

Die Gemeinde Sinn hat Helfern der Sinner Nachbarschaftshilfe Einkaufsausweise ausgestellt. Sie sind nur in Verbindung mit Personalausweis oder Führerschein gültig. An neun Nachbarschaftshelfer wurden zusätzlich Edeka-Einkaufskarten ausgeteilt.

Wird nun der Einkaufsservice über die 24-Stunden-Telefonbereitschaft des Rathauses oder direkt über die Nachbarschaftshilfe erbeten, werden an der Kasse im Markt beide Karten eingesetzt. Der Einkauf erfolgt grundsätzlich auf Rechnung. "Wir bekommen dann zwei Belege. Einer davon ist für die, für die wir einkaufen, der andere geht mit den Namen des Warenempfängers und des Einkäufers an die Gemeinde", erläutert Hermann Beinroth, der die Sinner Nachbarschaftshilfe koordiniert.

BÜRGERTELEFONE Viele Kommunen im nördlichen Lahn-Dill-Kreis haben extra Bürgertelefone eingerichtet. Dort bekommen die Anrufer Hinweise, Tipps und Unterstützung, unter anderem wenn es um die Frage der Einkaufshilfe geht. Hier die Rufnummern der Bürgertelefone sowie die Internetseiten der Städte und Gemeinden, auf denen weitere Informationen zu finden sind: Dillenburg: 02771-896444

www.dillenburg.de Herborn: 02772-70 87 08

www.herborn.de Haiger: 02773-81 19 50

www.haiger.de Breitscheid: 02777-9 13 30

www.gemeinde-breitscheid.de Driedorf: 02775-9 54 20

www.driedorf.de Eschenburg: 02774-91 50

www.eschenburg.de Greifenstein: 02779-9 12 40

www.greifenstein.de Mittenaar: 02772-96 50 10

www.mittenaar.de Sinn: 02772-50 07 50

www.gemeindesinn.de

Sinn tritt für den Warenempfänger in Vorlage und bezahlt die Einkäufe bei Edeka. "Etwa eine Woche später erstellen wir die Rechnung an den Warenempfänger", sagt Bürgermeister Hans-Werner Bender (parteilos) über das Prozedere.

Der Rathauschef hatte die Idee, den Einkaufsservice in der derzeitigen Corona-Krise so zu regeln. Er und Vertreter der Nachbarschaftshilfe hatten beraten, wie sie das Angebot so "stricken", dass es kontaktlos erfolgen kann. Denn: "Geldübergabe findet unmittelbar statt", erläutert Bender den Aspekt, den man ausschließen wollte. "Es soll bargeldlos erfolgen. Zudem müssen wir auch aufpassen, dass die Käufer sich keinem Risiko aussetzen", ergänzt er. Die Edeka-Einkaufskarten seien entsprechend nur an Helfer ausgeteilt, die nicht zur Risikogruppe gehörten.

Weiterführende Links

Das Angebot sei gut angelaufen, zieht Beinroth nach wenigen Tagen eine positive Bilanz: "Es funktioniert wirklich einwandfrei." Er und rund 30 weitere Helfer in den Ortsteilen Sinn, Edingen und Fleisbach stehen bereit, um Einkäufe zu erledigen. Positiver Nebeneffekt: Nach Angaben von Hermann Beinroth würden sich derzeit immer mehr Freiwillige für den kostenlosen Service bei ihm melden.

"Es ist wichtig, dass wir uns breiter aufstellen", freut er sich über das Interesse, bei der Nachbarschaftshilfe der Glockengießergemeinde mitzumachen. Beinroth weist aber auch auf einen wichtigen Aspekt hin, der bei aller Hilfsbereitschaft nicht aus dem Blick geraten dürfe: "Wir dürfen den Eigenschutz nicht vergessen." Vor diesem Hintergrund sei das Modell, das in Sinn seit ein paar Tagen in enger Zusammenarbeit von Nachbarschaftshilfe, Gemeinde und Edeka-Markt gefahren werde, durchaus eine gute Lösung.