Gerda Turba feiert 90. Geburtstag

Gerda Turba feiert am Donnerstag, 11. August, ihren 90. Geburtstag.

SINN - Die Sinnerin Gerda Turba (geb. Christl), feiert am Donnerstag, 11. August, bei guter geistiger und körperlicher Gesundheit ihren 90. Geburtstag.

Dass es die gebürtige Egerländerin aus ihrem Heimatort Khoau im Landkreis Tachau (heute Tschechische Republik) einmal nach Mittelhessen verschlagen würde, konnte sie kurz nach Ende des Zweiten Weltkrieges nicht ahnen. 1946 wurde sie zusammen mit Vater, Mutter und ihren sechs Geschwistern aus der Heimat vertrieben. Die Familie landete im Aufnahmelager in Burg. Nach einer weiteren Station in Eibelshausen wurden sie in eine Halle an der Sinner Wilhelmswalze einquartiert. Der Vater erhielt eine Anstellung bei Haas und Sohn, und Gerda lernte ihren späteren Mann Anton, ebenfalls ein Egerländer, kennen.

1950 heiratete das Paar, und ein Jahr später kam Sohn Gerhard auf die Welt. Mit viel Mühe und Entbehrungen bauten die beiden ihr schmuckes Einfamilienhaus hoch über dem Ort, mit Blick auf Burg Greifenstein. Die Jubilarin arbeitete in dieser Zeit als Haushaltshilfe in einer Sinner Gaststätte. 1979 kam Enkelin Anne auf die Welt. Alles schien gut, und bis zum Jahr 2003 war es auch so. Dann kamen zwei Schicksalsschläge, von denen sich die Jubilarin nie erholt hat. Erst starb ganz plötzlich der Sohn und nur ein halbes Jahr später auch ihr Mann. Seitdem lebt sie alleine auf dem Berg. Das Einkaufen fällt ihr immer schwerer. Als ihr Anton noch lebte, hatten sie ein Auto, aber Gerda Turba hat keinen Führerschein, wie das früher in vielen Ehen der Fall war.

Als vor einigen Jahren die Sinner Nachbarschaftshilfe ins Leben gerufen wurde, konnte die Seniorin aufatmen. Nun wird die Jubilarin von einem lieben Menschen mehrmals in der Woche mit dem Nötigsten versorgt, und er nimmt ihr sogar die Behördengänge ab.

Sie selbst hält immer noch ihren Haushalt in Schuss, und auch das Kochen macht der Jubilarin noch Spaß. Wer Gerda Turba heute gratulieren möchte, den bittet sie, dafür das Telefon zu benutzen. Alles andere würde sie dann doch sehr belasten. Dafür bittet sie um Verständnis.