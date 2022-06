Gibt es für das Waldschwimmbad Sinn einen Generationenpark?

Der Bereich des ehemaligen Kinderbeckens soll für den Generationenpark zur Spielfläche werden. Foto: Katrin Weber

SINN - Ein Generationenpark für das Sinner Waldschwimmbad steht auf dem Wunschzettel des Fördervereins weit oben. Nun hat er bei der Region Lahn-Dill-Bergland einen entsprechenden Antrag gestellt. Er zielt auf einen Zuschuss ab, mit dem der Bereich auf und um das ehemalige Kinderbecken zu einem Spiel- und Begegnungsbereich gestaltet werden soll. Entschieden wird in Bad Endbach in Kürze. Doch was ist ein Generationenpark?

Das Kinderbecken im Sinner Waldschwimmbad ist seit Jahren Geschichte. Es ist verfüllt und auf der entstandenen Fläche sind ein paar Spielgeräte montiert, die ihre beste Zeit schon hinter sich haben. "Wir haben keine richtige Spielfläche für Kinder", sagt Ann-Katrin Sauer und blickt über den Bereich, der aufgepeppt werden soll.

Spielanlage für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Die Geschäftsführerin der Waldschwimmbad gGmbH hat Besuch. Marion Klein, Regionalmanagerin für das Lahn-Dill-Bergland, und Ulrike Stiehl von der Bewilligungsbehörde schauen auf die vor vielen Jahren von Kindern bemalte Mauer, die den Hang sichert. Davor soll der Generationenpark entstehen.

Geplant ist eine Spielanlage für alle Generationen. Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen können diese nutzen, so stellt es sich der Förderverein vor. Sauer: "Wir brauchen für alle Altersgruppen ein Angebot."

Volleyball und Boule für jedermann ermöglichen

Dieser Bereich ist als Spielfläche vorgesehen, die naturnah gestaltet sein soll. Eine Kletterwand aus Natursteinen, eine Matschspielstelle, Sand und weitere Klettermöglichkeiten stehen im Konzept, das beim Lahn-Dill-Bergland eingereicht wurde. Der Bereich kann darüber hinaus auch für kleine Aufführungen genutzt werden. Der Hang bekommt Sitzsteine.

Jugendliche und Erwachsene können das vorhandene Beachvolleyballfeld ebenfalls nutzen. Laut Plan wird die Asphaltfläche daneben aufgebrochen und eventuell mit einer wassergebundenen Decke versehen - für Boule-Partien.

Sitzmöglichkeiten, um vielleicht Karten oder Schach zu spielen, sind vorgesehen. Spiele möchte der Förderverein zum Ausleihen anbieten. "Wir beobachten im Sommer öfter Gäste, die Karten spielen. Also haben wir dies in unser Konzept aufgenommen", sagt Sauer. An der Spielfläche sieht der Plan auch ein Verkaufshäuschen für kleine Snacks vor.

Bei der nächsten 72-Stunden-Aktion der katholischen Jugend im Jahr 2024 soll der Feinschliff für den Generationenpark vorgenommen werden. Für das Projekt werden Bäume und verschiedene Gräser gepflanzt. Die letzte Kosten-Schätzung liegt bei rund 90 000 Euro brutto. Geld, das der Förderverein nicht hat. Deshalb hat er bei der Region Lahn-Dill-Bergland einen Zuschuss beantragt. Die Förderquote beträgt 50 Prozent auf die Nettokosten. Dies würde Mittel in Höhe von 38 000 Euro vom Land Hessen und der Europäischen Union (EU) bedeuten.

Grundsätzlich sei das Vorhaben förderfähig, sagt Klein. Entschieden wird am 12. Juli. Das Gremium der Region Lahn-Dill-Bergland kommt an diesem Tag zusammen, um über Zuschüsse zu bestimmen.

Es ist nicht der erste Antrag des Fördervereins Waldschwimmbad Sinn, um Leader-Mittel zu bekommen. Jüngst hat der Verein Geld für das wärmedämmende Dach des Kiosks erhalten, der nun umfangreich genutzt werden kann. 9650 Euro gab es, davon kamen 6272 Euro von der EU und 3378 vom Land Hessen.

Kioskdach mithilfe von Leader-Mitteln gedämmt

"Nun können wir im Winter unsere Angebote ausweiten", erläutert Sauer. Schnitzel-Abende und Frühstück können durchgehend angeboten werden. Adventskaffee ist möglich, ohne Tage vor dem Termin mit dem Heizen beginnen zu müssen. Der Waldkindergarten "Die Pfützenhüpfer"und der Tauchclub nutzen die Räume. Geburtstage, Familienfeiern und mehr können dort nun stattfinden. Durch die neue Dämmung würden die Heizkosten für die Anlage gesenkt. Die Investition beläuft sich netto auf 33 000 Euro.

